Bizár: Takto by podľa AI skončil Ježiš, keby vstal z mŕtvych v roku 2023. Namiesto na nebesia, šup na titulku Vogue

Ako by to vyzeralo, keby Ježiš nevstal z mŕtvych pred tisíckami rokov, ale teraz? Na túto otázku hľadala odpoveď česká redakcia Refresheru. Pomohla im v tom umelá inteligencia Midjourney.

Ako by vzala dnešná spoločnosť Ježišovo zmŕtvychvstanie? Zrejme by si to nikto ani nevšimol, ale ak by pri vzkriesení bola prítomná crew, ktorá to stihne rýchlo zostrihať a hodiť na Youtube, mohlo by sa nájsť dosť ľudí, ktorí by túto udalosť komentovali na svojom Tiktoku. A tam sa môže virálnym stať doslova ktokoľvek.

Od virálneho videa na Tiktoku je cesta k úspechu jednoduchá. Kristus by zrejme získal priazeň médií a množstvo ponúk na rozhovor. Takto by podľa umelej inteligencie vyzerali titulné stránky svetových magazínov, keby na nich figuroval Ježiš.