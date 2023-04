6 tipov na jarné a osviežujúce drinky: Tieto kombinácie potešia chuťové poháriky tvojich blízkych

So SodaStreamom a jeho originálnymi príchuťami sirupov pripravíš každému v domácnosti taký nápoj, na aký má chuť.

Veľká noc prichádza a rozmýšľaš, čím pohostíš návštevy, ktoré sa k tebe chystajú? Čo keby si tento rok vymenil nudu v podobe džúsov, koly a aperitívov za niečo kreatívne? V spolupráci so SodaStreamom máme pre teba neodolateľné recepty, do ktorých sa budeš chcieť pustiť okamžite.

Reč je o drinkoch, ktoré sú kombináciou byliniek, čerstvého ovocia, originálnych príchutí a bubliniek, aké sa ti zažiadajú. Ak máš chuť experimentovať a spestriť staré zvyky niečím novým, teraz je ten správny čas! Všetky majú jedno spoločné – bublinky. Pokiaľ si ešte stále nepresedlal z vláčenia balenej sýtenej vody na pohodlný prístroj, ktorý ti vodu nasýti doma kedykoľvek, je najvyšší čas. Aj preto, lebo so SodaStreamom celkom pekne ušetríš. Môžeš si dokonca vypočítať, koľko to pri tvojej spotrebe nápojov vo fľašiach a tetrapakoch je.

Začať deň osviežujúcou sýtenou vodou s citrónom a bylinkou je viac než príjemné! Zdroj: SodaStream

Recepty, ktorými sa môžeš inšpirovať túto Veľkú noc:

Pomarančový gin-tonic

Potrebuješ:

1 diel pomarančovej šťavy

1 diel limetkovej šťavy

4 diely ginu

sirup SodaStream s príchuťou Tonic

sódu

kolieska limetky na ozdobenie

ľad

Postup:

V šejkri pretrep šťavu s ginom a nalej na ľad v pohároch. Sódu s príchuťou Tonic zarob podľa návodu, dolej do pohára a ozdob kolieskami limetky.

Vetvička rozmarínu váš drink príjemne oživí. Zdroj: Shutterstock

Ananás + SodaStream Pepsi

Zarob si ochutenú sódu s príchuťou Pepsi (sirup do bubliniek, nezabudni!), pridaj kocky ananásu a servíruj deckám. Ty si môžeš nápoj doliať kvalitným rumom alebo whisky.

Mäta + stonkový zeler + SodaStream 7UP

Pripúšťame, že stonkový zeler nie je práve klasická ingrediencia do nápojov, no ráno po ťažkej noci oceníš jeho účinky. Odporúča sa stonku viackrát narezať, aby pikantná chuť zeleru a jeho účinné látky rýchlejšie prešli do nápoja. Nezabudni na SodaStream sirup 7UP.

Červená planéta

Potrebuješ:

15 ml čerstvo vylisovanej šťavy z červeného pomaranča

50 ml bourbonu

4 čerstvé jahody

perlivú vodu SodaStream s príchuťou Ovocná zmes

ľad

Postup:

Jahody rozmixuj, daj do šejkra, pridaj pomarančovú šťavu, bourbon a dôkladne pretrep. Dvakrát preceď cez jemné sitko do pohára naplneného ľadom a dolej ochutenou perlivou vodou.

Ozdobiť môžete aj kúskom citrónovej kôry. Zdroj: Shutterstock

Hroznová perlivá voda

Potrebuješ:

200 g hrozna

1/4 jablka

1/2 litra perlivej vody s príchuťou Jablko

Postup:

Hrozno rozpuč, jablko nakrájaj na tenké plátky, daj do džbána a zalej ochutenou perlivou vodou.

Mirindžáda s rozmarínom

Kyslú chuť citrónov a limetky vymeň za typickú horkastú chuť grapefruitov. A vôbec sa ich nemusíš obávať. V spojení so sladkým pomarančom a prenikavou vôňou rozmarínu získaš nápoj, ktorý ulahodí všetkým chuťovým pohárikom bez rozdielu.

Potrebuješ:

1 grapefruit

50 ml grepovej šťavy alebo džúsu

50 ml pomarančovej šťavy alebo džúsu

150 ml perlivej vody SodaStream s príchuťou Mirinda

rozmarín

Postup:

Do pohára vlož pár lístkov rozmarínu, nalej pomarančovú šťavu, grepový džús a poriadne zamiešaj. Pridaj ľadovú triešť a perlivú vodu s príchuťou Mirinda. Pred podávaním ozdob pohár vetvičkou rozmarínu a plátkom pomaranča.

Môžeš skúsiť aj tieto kombinácie:

Jahody – limetka – bazalka – SodaStream Mirinda

Citrón – uhorka – tymian – SodaStream 7UP

Maliny – citrón – rozmarín – SodaStream 7UP free

Černice – limetka – koriander – SodaStream Mirinda light

Marhule – levanduľa – rozmarín – SodaStream Pepsi

Melón – zázvor – rozmarín – SodaStream Pepsi Max

Melón – citrón – mäta – SodaStream 7UP, SodaStream 7UP free

Pomaranč – čučoriedky – bazalka – SodaStream Mirinda, SodaStream Mirinda light

SodaStream využiješ nielen počas Veľkej noci

Ak sa pohráš s receptami počas Veľkej noci, svoje barmanské schopnosti môžeš skúšať ďalej. Sodastream je totiž efektívny a kreatívny spoločník nielen pri rodinných oslavách, ale je i každodenný partner tvojho pitného režimu. Jeho ďalšou výhodou je, že si môžeš pripraviť ochutené nápoje s originálnymi príchuťami SodaStream, alebo ho použi na výrobu rôznych nápojov s ovocnou šťavou. So SodaStreamom si jednoducho môžeš každý deň mixovať iný nápoj aj bez skladovania rôznych druhov ochutených sýtených nápojov z obchodu.