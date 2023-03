Ochutnali sme Attilovu bagetu, čipsy od Plačkovej aj hotdog od Separa. Niektoré z nich už nikdy nedáme do úst

Po čokoláde známeho influencera sme si museli „napraviť“ chuť tyčinkami od Plačkovej. A to je už čo povedať.

Tváre známych influencerov a celebrít dnes už nevidíme len na televíznych obrazovkách a obaloch albumov, ale na produktoch, ktoré by si s nimi rozhodne nespájal. Mnohí okrem svojho „merchu“ rozbehli biznis so známymi značkami a predávajú produkty, ktoré si môže dovoliť aj bežný smrteľník.

Rozhodli sme sa posvietiť si na gastroprodukty najznámejších influencerov a zistiť, či v skutočnosti stoja za to. Otestovali sme bagetu Attila Véghu, slané snacky Zuzany Plačkovej, čokoládové tyčinky Jovinečka a Separov hotdog Sepárok. Pripomíname, že test je subjektívny. Do úvahy sme brali chuť, konzistenciu a cenu.

Ak sa ti páčia naše gastrotesty, v rámci ktorých ochutnávame známe aj menej známe produkty, sleduj tému gastrotesty.

Attila Végh – bageta Bagetejšn

Kúpené na: OMV Petržalka Cena: 3,49 € za 245 g

Zápasník Attila Végh svoju bagetu vytvoril v spolupráci s Pierre Baguette a označil ju za „najťažšiu bagetu spomedzi všetkých bagiet na slovenskom trhu“. Receptúru mu pomohli zostaviť šéfkuchári Branislav Križan a Marek Ort.

Pšenično-zemiaková bageta obsahuje bravčovú šunku, salámu, syr gouda, vajíčko, šalát a „extra dávku Attilovho obľúbeného jemne pikantného dresingu“, píše sa na stránke známej bagetovej značky.

Bagetu známeho zápasníka kúpiš na viacerých miestach po celom Slovensku. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Od tejto bagety sme nečakali veľa, hoci produkty Pierre Baguette patria medzi tie lepšie „benzínkové“ voľby. Bagetejšn napokon viacerých z nás veľmi príjemne prekvapila.

Je skutočne „naložená“ surovinami, a to po celej dĺžke pečiva, nielen na okraji. Pečivo je tak akurát mäkké a rozhodne lepšie ako iné bežné pečivo, ktoré ponúkajú čerpacie stanice. Šunky je dostatočne veľa, niektorých však sklamala „lacná“ chuť. Nahradili by sme ju inou, pokojne pikantnejšou. Veľmi nám chutilo vajíčko, ktoré chutilo sviežo, ako čerstvo uvarené.

Attilova bageta chutí podobne ako viac naložená debrecínska bageta. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Čo nás však sklamalo, bol dresing, ktorý mal od „jemnej pikantnosti“ na kilometre ďaleko. Rozumieme, že produkt výrobca prispôsobil bežným chutiam Slovákov, ale v tomto prípade je opis na obale trochu zavádzajúci. Dresingu bolo navyše veľmi veľa a bageta tak chutila príliš majonézovo a mastne.

Táto bageta najviac chutila tým z nás, ktorí si balené bagety kupujeme na pravidelnej báze, pretože má všetko, čo by sme od takéhoto výrobku očakávali. V skratke by sme ju opísali ako bohatšie naplnenú debrecínsku bagetu.

Zuzana Plačková – slané tyčinky, chrumky a čipsy

Kontroverzná „queen“ Zuzana Strausz Plačková svoj biznis postavila – okrem instagramových spoluprác – na káve, kolagéne, kozmetike či produktoch pre deti. Málokto vie, že pod jej menom nájdeš aj produkty, ktoré so zdravým životným štýlom nemajú veľa spoločné.

Plačkovej tyčinky, chrumky a čipsy vyrába firma Slovchips, ktorá v roku 2008 prevzala výrobu Spišských zemiakových lupienkov. Jej produkty kúpiš na viacerých e-shopoch a väčších supermarketoch v lesklých ružových obaloch pod jej vlastnou značkou.

Queen tyčinky by Plačková extra chrumkavé

Kúpené na: e-shop Lunys

Cena: 1,19 € za 100 g

„Queen tyčinky“ od Plačkovej vyzerajú a chutia ako úplne klasické soletky, ktoré kúpiš v obchode. Na prvý pohľad vyzerajú trochu lesklo a umelo. Chuť je nevýrazná a chýba nám soľ, kvôli čomu chutia trochu horko. Na druhej strane nedostatok soli môže byť aj plus, ak chceš k pivu alebo vínu niečo, čo ti neutralizuje chuť. Asi by sme si ich kúpili, ale od najznámejších slaných tyčiniek majú ďaleko.

Tyčinky Zuzany Plačkovej chutili ako obyčajné soletky. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Queen mňamky kukuričné chrumky by Plačková

Kúpené na: e-shop Lunys

Cena: 1,29 € za 40 g

Zo všetkých troch produktov „ružovej kráľovnej“ nás chrumky oslovili najmenej. Keďže v nich nie je žiadna pridaná soľ ani cukor, chutili skôr ako ryžový chlebík, prípadne niečo, čo by sme si dali, ak by sme mali virózu a stratili by sme chuť do jedla.