Navštívil som mužské kruhy: S chlapmi som zdieľal svoje intímne trable, v ruke som mal hovoriaci kameň pred oltárom (Reportáž)

Podľa kouča Vladimíra sú muži ovplyvnení bolesťou z minulosti – tieňmi, od ktorých sa musia očistiť.

Zatiaľ čo zdieľa (hovorí svoj príbeh) muž sediaci oproti mne, cítim sa nervózne. Väčšinu času jeho rozprávania hľadím do zeme. Hoci sa chcem očnému kontaktu úplne vyhnúť, nejde to. Vždy keď zodvihnem zrak, vymeníme si pohľady. Mám pocit, že je to spravidla vtedy, keď sú jeho slová najemocionálnejšie.

Pribúdajúcimi príbehmi chlapov sa môj zlý pocit stráca, pretože ma ako cudzinca pustili do svojho vnútra. Akoby som si na tieto vstupenky zvykal.

Muži okolo mňa sa v príbehoch zakaždým zosypú, opäť poskladajú a vždy, keď odložia hovoriaci kameň na oltár, pôsobia, akoby im odľahlo. Rozklepané tiché hlasy rozprávajúce o takých hlbokých témach, ako sú manželské krízy či odmietnutia, sa po odložení kameňa zmenia len na uprené a vyrovnané pohľady smerom k oltáru.

Ich trpké príbehy s intenzívnou dochuťou motivácie a nadšenia z toho, že tu sedia – z toho, že sa vydali na spirituálnu cestu za lepším ja –, ma nakopnú, aby som tiež prelomil bariéru a otvoril sa. Pri prvej príležitosti váhavo beriem do rúk kameň a očami si premeriam celý kruh.

„Moje meno je Lukáš...,“ len čo sa zvierajúc kameň predstavím, vyschne mi v ústach a rozbúcha sa mi srdce. Je extrémne ťažké pustiť si cudzincov do súkromia, ale oni mi vstupenku do toho svojho už dali.

S pocitom dlhu – ale aj chute vyplniť miesto v kruhu spustím svoj monológ. Po niekoľkých zamotaných vetách vidím, ako ma všetci dôsledne počúvajú. Tréma opadá a ja sa viem ponoriť do svojich problémov hlbšie, v kruhu jedenástich chlapov, ktorí dohliadajú na to, aby som sa v nich neutopil.

Úplný opak debát pri pive

Ešte pred tým, ako som sa zúčastnil na mužských kruhoch, dohodol som si stretnutie s ich usporiadateľom Vladimírom. Usmievavý päťdesiatnik, ktorý vyzerá o desať rokov mladšie, ma plný entuziazmu privítal na mieste mužských stretnutí už niekoľko dní pred ich termínom.

Hodiť spoločnú reč bola výhra pre nás oboch. Ja som mohol zistiť, čo mám od mužských kruhov očakávať, a Vladimír zase spoznať človeka, ktorého na ne pustí. Ako mi prezradil hneď v úvode nášho stretnutia – na kruhoch sa muži otvárajú so svojimi najhlbšími trápeniami, a preto ma potrebuje nacítiť a zistiť, či mi môže dôverovať. Predsa len, chystám sa o nich písať.

Vladimír – organizátor mužských kruhov. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Počas krátkej konverzácie s Vladimírom zisťujem, že mužské kruhy sú v jeho ponímaní niečo ako bezpečné miesto chlapov. „Na našich stretnutiach si muži môžu dovoliť byť sami sebou a otvoriť svoje srdce. Nikto ich nesúdi, nikto im neskáče do reči. Sú videní a počutí so svojimi problémami,“ zasvätil ma Vladimír.

Vysvetlil mi, že mužské kruhy sú úplný opak plytkého pokecu s kamarátmi pri pive. „Nielenže rozoberáme iné témy – medzi kamarátmi mávajú muži často aj sarkastické poznámky, a preto sa len ťažko otvoria. My ideme do hĺbky. Rovnako ako ženy aj muži v sebe nosia utrpenia, ktoré zo seba potrebujú dostať. Spoločne hľadáme odpovede, zažívame pády, životné krízy a učíme sa prijať zmeny, aj keď sú nechcené a bolestivé,“ doplnil Vladimír s tým, že väčšina problémov rozoberaných na kruhoch sa týka najmä vzťahov.

Stretnutia podľa slov päťdesiatnika bývajú niekedy až natoľko emotívne, že si ich účastníci aj poplačú. Na druhej strane – aj cez bolesť, ktorú otvoria, pomáhajú mužom nájsť rovnováhu.

Oltár mužského kruhu. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Niektorí muži boli naučení, že nemôžu plakať, lebo je to slabosť a boja sa prejaviť emócie. Iní, naopak, majú strach ísť do svojej sily. Vtedy ich partnerka cíti, že má za sebou slabého muža. Musí si sama obliecť nohavice a chrániť rodinu. My hľadáme rovnováhu medzi jemnosťou a drsnosťou – medzi dobrým a zlým chlapcom. Hľadáme zrelého muža,“ dodal Vlado.

Keď sme si stanovili jasné podmienky a prisľúbil som mu, že nebudem konkretizovať mužské problémy, ktoré zaznejú na kruhu, súhlasil s mojou účasťou. „Kruhy bývajú raz za dva týždne. Konajú sa večer na tomto mieste a trvajú približne tri hodiny.“

Novinár ako „na zavolanie“

Na mužské kruhy prichádzam ako úplne prvý z účastníkov. Podľa pokynov si zoberiem stoličku zo skrine na chodbe a potichu sa usadím. Po niekoľkých minútach od môjho príchodu sa začnú v miestnosti hemžiť nové tváre. Každý chlap sa mi pozdraví, potrasie mi rukou a predstaví sa.