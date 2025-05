Mladého Slováka zachytila vatikánska kamera. Jeho žmurknutie obletelo celý svet

Jeho žmurknutie sa stalo virálnym po celom svete.

Študent Šimon Gabčo z Púchova sa zúčastnil slávnostného predstavenia pápeža vo Vatikáne, kde ho v jedinečnom momente zachytila kamera. Jeho nenútené žmurknutie sa následne stalo virálnym na sociálnych sieťach po celom svete.

Nielen na Instagrame, ale predovšetkým na TikToku sa začali vo veľkom šíriť videá so Šimonom, ktorý počas priameho prenosu žmurkol do kamery. Jeho prirodzená reakcia zaujala predovšetkým dievčatá, ktoré majú pocit, ako by Šimon žmurkal priamo na ne.

Šimon sa pre TV noviny priznal, že cestoval autobusom až 20 hodín, len aby mohol byť súčasťou tejto výnimočnej udalosti. „Ja som vedel, že na mňa zaberá kamera a pozerali to doma aj naši a babka, tak som si povedal, že žmurknem,“ prezradil s úsmevom. Priznal, že neskôr váhal, či to bol správny krok, no napokon sa z momentu stal virálny hit, ktorý obletel internet.