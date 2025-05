Uprising, ktorý sa koná 29. až 30. augusta, rozširuje svoj line-up.

Uprising festival, ktorý sa tento rok uskutoční už po 18-ty raz, patrí medzi najvýznamnejšie hudobné podujatia na Slovensku. Jeho výnimočnosť spočíva v jedinečnom spojení reggae a karibskej hudby s multikultúrnou atmosférou, priestorom na oddych aj sebarozvoj a večernými koncertami, ktoré rozvibrujú celé Zlaté piesky.

Organizátori teraz odhalili ďalšie meno v nabitom line-upe – na Uprising prichádza Pendulum. Táto legenda drum and bassovej scény patrí k najúspešnejším projektom žánru a ich debut Hold Your Colour je považovaný za jeden z najpredávanejších albumov v histórii drum & bassu. Hity ako Tarantula či Slam poznajú fanúšikovia po celom svete a druhý album In Silico dostal Pendulum na najväčšie pódiá a do uší miliónov poslucháčov.

S novým menom sa lineup Uprisingu 2025 rozrastá o ďalšiu hviezdu, a už teraz je jasné, že pôjde o jeden z najsilnejších ročníkov. Uprising festival sa uskutoční 29. až 30. augusta 2025 na Zlatých pieskoch v Bratislave.

Okrem Pendulum a hlavného headlinera Rudimental sú potvrdení aj ONYX & Mad Lion, kubánska senzácia Sons of Buena Vista, Queen Omega, Irie Révoltés, Don Carlos, Chali 2na, Songer, General Levy, Venjent, ale aj silná domáca zostava na čele s Medial Banana, Heľenine Oči, Strapo & Bitman či Prago Union.