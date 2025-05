Filmy pre dospelých majú viac negatív ako pozitív a veľmi ľahko sa človek od nich stane závislý. Závislosťou od pornografického obsahu si prešiel aj Čech Samuel, ktorý nám otvorene porozprával o problémoch, ktorými si prešiel.

Porno ti možno pomôže na pár minút uniknúť z reality, tvoje problémy však nevyrieši. Vie to aj 24-ročný Čech Samuel, ktorý prepadol závislosti od pornografického obsahu ešte ako tínedžer. Masturbáciou a sledovaním filmov pre dospelých strávil denne dve a pol hodiny, vtedy si uvedomil, že má problém.

Porno podľa jeho slov žerie nielen veľa času, ale má deštrukčný vplyv na ľudskú psychiku. „Likviduje mozog enormným množstvom dopamínu, čo môže spôsobovať problémy pri sexualite, erekcii či vzrušení. Človek si zvykne, že mu stačí urobiť veľmi málo pre to, aby dostal obrovskú odmenu, ktorou je v tomto prípade orgazmus,“ hovorí Samuel.

Samuel v rozhovore pre Refresher podrobne opísal, ako vyzeral jeho boj so závislosťou, v čom mu porno navždy zmenilo vnímanie sexuality a ako sa závislosti zbavil.

Keďže Samuel patrí k tým šťastnejším, ktorí boj so svojou závislosťou vyhrali, rozhodol sa, že bude svoje skúsenosti predávať ďalej a pomáhať ľuďom závislým od porna v neziskovej organizácii NePornu.cz. Na základe skúseností z koučovania nám tiež vysvetlil, aká je hranica medzi neškodným sledovaním filmov pre dospelých a kedy má človek problém, ale aj to, čo robiť, keď pornografickému obsahu prepadneš.

V tomto článku si prečítaš: Ako Samuel uprednostňoval porno pred spánkom.

Či človek závislý od porna pozerá stále extrémnejší obsah.

Ako zmenilo porno Samuelov osobný, ale i sexuálny život a prečo ľudia závislí od porna prichádzajú o vzťahy.

Aká je hranica medzi zdravým pozeraním porna a počiatkom závislosti.

Ako Samuelovi pomohla so závislosťou kontrola myšlienok.

Čo robiť, keď máš podozrenie, že si závislý od porna.

Koľko mesiacov potrebuje človek na to, aby sa zbavil závislosti.

Koľko si mal rokov, keď si prvýkrát videl porno?

Popravde, na túto otázku neviem presne odpovedať. U mňa sa to totiž začalo závislosťou na masturbácii a až potom od porna.

Ako sa to teda začalo?

Keď sme si v škôlke išli poobede ľahnúť, nikdy som nedokázal zaspať. Poobedný spánok sme mali pravidelne každý deň. Keďže som bol vždy celú hodinu hore, zatiaľ čo ostatné deti spali, začal som sa nudiť. Zistil som, že tam dole mám niečo, s čím sa dokážem hrať.

Neskôr som do týchto hier začal pozývať aj ďalšie deti okolo mňa, ktoré ešte nespali. Mal som vtedy asi šesť rokov. Učiteľky na to nijako nereagovali, možno si to ani nevšimli. Opakovalo sa to znova a znova, až som to robil pravidelne. Pokračoval som v tom aj na základnej škole a ukazoval som ostatným spolužiakom, že sa dá niečo takéto vymýšľať.

Keď som sa pozabudol, scrolloval som pornografické stránky hodinu a pol vkuse bez prestávky.

Koľko si mal rokov, keď sa k tomu pridalo porno?

Nejakých jedenásť. Nemal som vtedy ešte vlastný smartphone, ale starší súrodenci si kúpili tablet a ja som si ho od nich pravidelne požičiaval. Vedel som si ho niekam odniesť, kde som bol sám a experimentovať.

Pomáhalo ti sledovanie porna uvoľňovať stres? Čo si na ňom videl?

Nepovedal by som, že išlo o stres. Skôr som v tom hľadal únik od reality. V detstve som mal od čoho utekať.

Samuel bol závislý od porna. Zdroj: Archív/Samuel

Koľko hodín denne si strávil pozeraním porna a masturbáciou?