Google pred nedávnom predstavil novú generáciu svojho AI nástroja na tvorbu videí – Veo 3. Ľudia sú prekvapení, ako reálne vyzerajú videá.

Spoločnosť Google len nedávno predstavila na vývojárskej konferencii Google I/O 2025 svoju najnovšiu technológiu umelej inteligencie – Veo 3. Ide o pokročilý generátor videí, ktorý je schopný vytvárať vizuálne veľmi realistické klipy, informuje portál TechCrunch.

Internet je posledné dni zaplavený množstvom videí a filmov, ktoré sú vytvorené práve pomocou Veo. Niektoré z nich by si len ťažko odlíšil od skutočného videa alebo filmu natočeného na kameru s reálnymi ľuďmi a prostredím. Mnoho ľudí sa zhoduje na tom, že Hollywood má konkurenta v tvorbe filmových scén a že ide o revolúciu v AI videu.

Videá sú tak dobré, že neustále pribúdajú komentáre od ľudí, ktorí tvrdia, že Hollywood je „cooked“ (zničený) a že AI by mohla nahradiť ľudskú prácu v kreatívnom priemysle. Aj keď sa to zatiaľ môže zdať prehnané, faktom je, že veci ako Veo 3 posúvajú tvorbu videa tam, kde by sme ešte pred pár rokmi neverili, že sa dá dostať.

Veo 3 dokáže samo vytvoriť aj kompletnú zvukovú stopu. To zahŕňa zvuky prostredia, efekty, hudbu a dokonca aj dialógy, ktoré sú presne synchronizované s obrazom. Používatelia tak môžu zadať len stručný textový opis alebo obrázok – a model vytvorí celé video aj so zvukovým sprievodom.

Dopady na kreatívny priemysel

Technológie ako Veo 3 však vyvolávajú obavy medzi profesionálmi v kreatívnom priemysle. Podľa štúdie, ktorú si objednala odborová organizácia Animation Guild, by do roku 2026 mohlo v USA zaniknúť viac ako 100 000 pracovných miest v dôsledku nástupu AI vo vizuálnej tvorbe.

Model je dostupný cez aplikáciu Gemini, ale len pre používateľov s predplatným AI Ultra, ktoré stojí 249,99 dolárov mesačne (t. j. približne 221 eur). Užívatelia môžu modelu zadávať inštrukcie pomocou textu alebo obrázkov.