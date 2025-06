Klein nepoľavil ani v treťom kole a pokúsil sa o obrat zápasu, no Gamrot si koniec skúsene odkontroloval.

Slovenský MMA zápasník Ľudovít Klein má za sebou svoj najťažší zápas kariéry. V hlavnom predzápase turnaja UFC Vegas 107 síce podľahol favorizovanému Mateuszovi Gamrotovi na body, no jeho výkon ukázal, že má všetko potrebné na to, aby raz patril medzi elitu svetového MMA. Duel sa odohral v uzavretej aréne UFC Apex v Las Vegas. Klein nastúpil so slovenskou vlajkou a hymnou AC/DC „Highway to Hell“, informuje Šport.sk.

Mateusz Gamrot and Ludovit Klein go the distance!



How did you score it?! #UFCVegas107 pic.twitter.com/QuxAsCzUYn — UFC Europe (@UFCEurope) June 1, 2025

Zápas sa začal vo vysokom tempe a Klein si už v 1. kole pripísal niekoľko čistých zásahov, po ktorých sa súperovi podlamovali kolená. Poliak však rýchlo pochopil, že v postoji s Kleinom riskuje, a tak začal viac pracovať na zemi, kde jeho skúsenosti a fyzická prevaha zohrali kľúčovú úlohu. Napriek tomu sa Klein viackrát dostal z nepríjemných situácií a ukázal pevnú obranu i mentálnu odolnosť.

Klein nepoľavil ani v treťom kole a pokúsil sa o obrat zápasu. Gamrot si však koniec posledného kola skúsene odkontroloval a vyhral na body. Slovák po zápase uznanlivo zatlieskal svojmu súperovi.

Prečítaj si aj tieto články: