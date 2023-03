Slovenka ušila Chrisovi Brownovi custom bundu, na ktorej sa podieľal aj Separ. Prezradila nám, akú má hodnotu

Svetová R'n'B hviezda sa predviedla v bombere od slovenskej dizajnérky. Ako na ňu spevák reagoval?

Slovenská dizajnérka Zuzana Vinšová, ktorá pôsobí na Instagrame pod svojou značkou Jacket Jam, vytvorila unikátnu, tzv. custom bundu pre americkú R'n'B hviezdu Chrisa Browna. Darovala mu ju osobne po koncerte v Manchestri. Spevákovi sa zapáčila natoľko, že si ju okamžite obliekol a zostal v nej ešte na after party po skončení šou.

„Povedal mi, že si ju určite oblečie a že mám mega talent. On miluje custom veci. Bol neskutočný. Jeho tím mi napísal dodatočne mail, že tú bundu mal na sebe a miluje ju, čo je pri človeku, ktorý má vedľa vily ďalší dom čisto len na oblečenie a nosí na tour 1 000 párov tenisiek, dosť extrém,“ uviedla Slovenka. Na Instagram pridala aj ich spoločné fotky, detaily modrej bombery a Breezyho v nej oblečeného.

Na bunde spolupracoval aj Separ

Na zadnej strane bundy sa nachádza ručne vyšitá podobizeň Michaela Jacksona a tagovaný nápis Smooth Criminal – názov Jacksonovej skladby, z ktorej videoklipu pochádza vyšitý portrét. Spredu na pravej strane sa nachádza prezývka Chrisa Browna – Breezy. Zaujímavým detailom je, že o zadný tag sa postaral raper Separ, ktorý je známy tým, že sa dlhé roky venoval graffiti umeniu.

„Sepi má odo mňa 3 bundy a hľadala som top writera na Slovensku kvôli tomuto tagu na bundu,“ spomína návrhárka. Rapera z DMS vraj nechcela otravovať, lebo práve vydával album. Napokon sa však Separ sám ponúkol a v deň spustenia predpredaja nového albumu Flowdemort si našiel čas a poslal jej tento tag, ktorý prerobila do textilnej podoby.

Separ v custom bunde od značky Jacket Jam aj s jej zakladateľkou Zuzanou Vinšovou. Zdroj: Instagram/@jacket.jam

S Chrisom sa stretli po koncerte v Manchestri, bundu si zamiloval

Zuzana hovorí o splnenom sne a pre Refresher prezradila, ako stretnutie s Chrisom prebiehalo. „Z 21-tisíc ľudí sme mali len dvaja príležitosť stretnúť sa s ním po koncerte. Išla som sa za ním reprezentovať ako umelkyňa za svojím najobľúbenejším umelcom, nie ako pojašená fanúšička. Po cca polhodine čakania s jeho tetou, ktorá to mala na starosti, som sa s ním stretla sama len s jeho bodyguardom a fotografom,“ opisuje Slovenka.

„Bavili sme sa, podpísal mi bundu s jeho portrétom, plagát, odfotili sme sa spolu a následne som mu dala aj bundu vyrobenú pre neho, ktorú sme rozoberali do konca stretnutia. Bunda sa mu veľmi páčila, vedela som o ňom, že miluje custom oblečenie, umenie, je to graffiti umelec a miluje Michaela Jacksona, takže keď zbadal kombo všetkých týchto vecí, bol nadšený,“ spomína.

Uznanie dostala komplet od celého tímu. Bundu jej totiž okrem speváka pochválil aj jeho choreograf, jeho teta a jej tím, fotograf a jej outfit ocenil dokonca aj Brownov osobný stylista.

Chris Brown a Zuzana Vinšová po jeho koncerte v Manchestri. Zdroj: Instagram/@jacket.jam

Ručne šitý Michael Jackson je vytvorený z 12-tisíc krížikov

Pýtal sa na detaily a Zuzane povedal, že má obrovský talent a tiež, že si bundu určite oblečie. Prezradila nám, že na bunde robila dokopy 14 dní. Vyšívanie portrétu trvalo cca 80 hodín, nápis a finálne úpravy dva dni. Nachádza sa na nej presne 12 200 krížikov, čo je 24 400 ručne šitých stehov z nití dlhých dokopy cca 400 metrov.

„Niekoho ide poraziť len pri navliekaní nite do ihly, takže môj level trpezlivosti je enormný,“ hovorí Zuzana s úsmevom. A prečo práve Michael Jackson? Je to totiž Chrisov dlhoročný vzor. Už ako 17-ročný mu vzdal hold na WMA, mal sa s ním stretnúť aj v deň jeho úmrtia na generálke This Is It tour a pred pár mesiacmi si uctil jeho pamiatku pri príležitosti 40. výročia albumu Thriller.

Custom bunda pre Chrisa Browna s vyšitou podobizňou Michaela Jacksona. Zdroj: Instagram/@jacket.jam

„Bola to jasná voľba. On je považovaný za Michaela Jacksona našej generácie. Spieva a tancuje lepšie ako tanečníci, je akrobat, basketbalista, graffiti umelec, herec - skrátka mimozemšťan,“ hovorí Zuzka.

Hodnota custom oblečenie je podľa Chrisa Browna nevyčísliteľná. „Pre hviezdy jeho levelu sú to veci za tisíce až státisíce dolárov. Predsa len môžeš kúpiť predraženú vec v najdrahšom dizajnérskom obchode, ale aj tak ju bude mať na sebe ďalších x ľudí. Moje veci sú kúsky len po jednom kuse na svete,“ hovorí Zuzana a dodáva, že najväčšiu hodnotu má však pre ňu tento splnený sen a obrovské uznanie od podľa nej najlepšie oblečeného človeka na svete.

Zuzana Vinšová vytvorila brand Jacket Jam a vyrábam custom ručne vyšívané oblečenie a nášivky, vždy len po jednom kuse z každého dizajnu. Väčšinou robí veci na témy hudobných žánrov Hip-Hop a RnB, pretože sú to jej srdcovky. Táto hudba je pre ňu veľmi blízka, sama totiž bola tanečnica a tiež hrá na klavír.



Portréty na bundy robí ručne technikou krížikového vyšívania, ktorú sa naučila od mamy, keď mala asi 4 roky. Ručným prácam rôzneho druhu sa venuje skoro celý život, ale idea robiť takéto portréty na bundy prišla približne pred dvomi rokmi.