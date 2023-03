Slovenskí foodblogeri a foodpanda ti povedia, kde sa najlepšie naješ. Do konca mesiaca navyše s 30 % zľavou

Foodpanda v spolupráci so slovenskými foodblogermi pripravila Food Festival – oslavu tých najlepších chutí z celého Slovenska.

Slovenské gastro prešlo za posledných pár rokov veľkými zmenami. Zaujímavé a svetové chute, bistrá, stánky či reštaurácie, ktoré si získali srdcia tisícov zákazníkov, dnes nájdeš už po celom Slovensku. Dávno tak neplatí, že kvôli dobrému jedlu musíš vycestovať za hranice. To najlepšie, čo doma nájdeš, vybrali slovenskí foodblogeri v spolupráci so službou foodpanda, ktorá vytvorila Food Festival. Je to festival, vďaka ktorému môžeš ochutnať chute z celého sveta. Každý týždeň je zameraný na inú kuchyňu a navyše s 30 % zľavou. Môžeš sa tak tešiť na skvelé ponuky domácich špecialít, zdravej kuchyne, pizze, burgerov či Ázie.

Chutným výberom v našich troch najväčších mestách ťa prevedú známi foodblogeri. Gurmán Čoje predstaví svoje tipy v rámci Bratislavy, v Košiciach získaš prehľad vďaka Food Tips Košice a prešovskú ponuku odprezentuje projekt Ochutnaj Prešov. Food Festival však bude prebiehať aj v ďalších 11 mestách na Slovensku až do konca marca – všade tam, kde môžeš využívať služby foodpanda.

Zdroj: foodpanda

Kam na východe Slovenska?

Gastro na východnom Slovensku počas posledných rokov prešlo veľmi pozitívnymi zmenami. Dve najväčšie mestá východu tak dnes ponúkajú podniky s vyváženým mixom domácich špecialít a rodinných podnikov s dlhoročnou tradíciou, no nechýba ani moderná zahraničná kuchyňa a kvalitný street food. Najväčším propagátorom gastroscény v Košiciach je foodbloger Dragan Stojakovič, ktorý je hlavnou postavou projektu Food Tips Košice.

„Ak by som mal vybrať v rámci Košíc niekoľko podnikov, ktoré viem odporučiť domácim, ale aj turistom, vybral by som túto štvoricu. Začal by som známym podnikom Pán Ryba, ktorý sa špecializuje na domáce, ale aj morské rybie špeciality. Reštaurácia Barca ponúka moderné poňatie domácej kuchyne, ktorá znesie aj najprísnejšie kritériá. Manno Expres odporúčam každému milovníkovi fastfoodu a štvrtý tip dopĺňajú exotické chute z indickej reštaurácie Taj Mahal.“

Zdroj: foodpanda

Aj keď je Prešov menším bratom Košíc, svojmu väčšiemu susedovi konkurujú jeho podniky v chutiach, rôznorodosti, ale aj vďaka priateľskému prístupu personálu. Foodbloger Ochutnaj Prešov zo súčasnej ponuky Food Festivalu vyberá:

„Za Prešov by som začal polievkovou prevádzkou Soupculture, ktorá príjemné zahreje. Gurmáni, ktorí majú radi domácu kuchyňu, by nemali určite vynechať reštauráciu Kulinár a ešte odporučím ázijský fastfood, ktorý ponúka Sushinami. Všetky tieto podniky a mnoho ďalších je teraz možné ochutnať cez foodpandu s 30 % zľavou.“

Bratislava je mekkou milovníkov zdravej a ázijskej kuchyne

Bratislava je na európskej gastromape veľmi vyhľadávaným mestom, ktoré ponúkne niečo pre každého. Napriek tomu, že ide o pomerne malú metropolu, milovníci gastra si tu prídu naozaj na svoje. Foodbloger Daniel Feranec, ktorý je známejší pod menom Čoje, dlhodobo mapuje bratislavské gastroprevádzky. Málokto má o miestnej kulinárskej scéne lepší prehľad ako on.

Zdroj: foodpanda

„Ponuka podnikov je v Bratislave naozaj zaujímavá a široká. Dlho vravím, že na polmiliónové mesto tu toho máme ozaj veľa. Foodpanda ma v rámci svojho Food Festivalu oslovila najmä ponukou zdravej a ázijskej kuchyne, kde som našiel podniky ako Vegan kiosk, Hummus and Couscous bar street food, Dosa Samosa, Bistro Hanoi či Mr.Dou. 30 % zľava je fajn spôsob, ako môže tieto miesta otestovať čo najviac ľudí, tak verím, že im tipy odo mňa v tomto pomôžu.“

Nechaj sa inšpirovať ďalšími tipmi na www.foodpanda.sk, kde nájdeš aj ďalšie informácie o prebiehajúcom Food Festivale.