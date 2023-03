Búrlivá atmosféra, tvrdé bitky a európska MMA elita. Toto bol turnaj OKTAGON 40, kde sa začali boje o milión eur

Bojová organizácia OKTAGON MMA v sobotu odštartovala miliónovú pyramídu Tipsport Gamechanger, v ktorej sa elita európskeho MMA pobije o najväčšie zárobky svojej kariéry. Kompletná šestnástka účastníkov tohto projektu sa predstavila na ostravskom turnaji OKTAGON 40, kde sa rozhodlo o tých, ktorí postúpia do ďalšieho kola a priblížia sa ku kráľovskej výhre. REFRESHER pri tom nemohol chýbať. Pozri sa preto s nami, čo večer v naplnenej Ostravar aréne ponúkol.

Galavečer odštartoval rezervný zápas medzi Matúšom Juráčkom a Grékom Ioannisom Palailogosom. Tí sa pobili o to, kto sa bude môcť stať náhradníkom pre prípad, že by niektorý z účastníkov pyramídy v ďalších kolách nebol schopný nastúpiť na zápas. Všetky tri kolá boli jasne v réžii českého zápasníka, ktorý prejavil väčšiu aktivitu i presnosť v postoji a pripísal si aj niekoľko úspešných takedownov. Pre bodových rozhodcov šlo tak o jednoduchú prácu, keďže o Juráčkovej výhre nebolo pochýb.



Do prvého oficiálneho súboja pyramídy sa postavili Holanďan Melvin van Suijdam a Slovák Radovan Úškrt. Slovenský bojovník v prvom kole hrozil svojimi povestnými granátmi, ktorými zvykol bleskovo ukončiť zápasy, Suijdam im však odolal a v ďalších kolách pevne prevzal opraty zápasu. Zaistil si tým jednoznačnú výhru na body a stal sa prvým mužom, ktorý postúpil do ďalšieho kola miliónovej pyramídy.

O miesto ďalšieho postupujúceho sa pobili bývalý bojovník UFC zo Srbska Bojan Veličković a moldavský „Dracula“ Ion Surdu. Tí sa hneď v prvom kole postarali o dramatický moment, keď sa po vzájomnom údere poslali na zem a vo vzduchu zavoňalo dvojité KO. Srbský zápasník sa však v priebehu okamihu dokázal spamätať a ležiacemu súperovi nasadil nekompromisný anaconda choke a donútil ho odklepať. Veličković sa tak stal ďalším štvrťfinalistom a pri emotívnom víťaznom rozhovore zaspomínal na svojho otca, ktorý pred pol rokom zomrel.

Zdroj: OKTAGON MMA

Fanúšikovia sa dočkali divokého ukončenia aj v poslednom zápase prvej karty, v ktorom sa stretli Máté Kertész z Maďarska a reprezentant Nemecka Marcel Grabinski. Grabinski hneď v úvode zasiahol súpera kolenom do hlavy, to však Kertész ešte dokázal ustáť. Onedlho nato Nemec zložil tvrdého maďarského bojovníka presnou pravačkou, po ktorej zápas definitívne ukončil sériou tvrdých úderov, ktorým sa Maďar už nedokázal ďalej brániť. Grabinski sa tak stal ďalším postupujúcim do štvrťfinále pyramídy a vôbec prvým bojovníkom, ktorý dokázal zdolať odolného veterána Mátého Kertésza pred limitom.



V Ostrave nemohol chýbať ani domáci obľúbenec Jan Široký, ktorý sa postavil proti legende českej scény Jaroslavovi Pokornému. Zástupca kráľovohradeckého gymu All Sports Academy Jaroslav Pokorný napriek pozícii outsidera predviedol perfektný výkon a podarilo sa mu takmer všetko, o čo sa pokúsil. Svojím ťažením víťazne zavŕšil druhé kolo, keď v dominantnej pozícii na zemi zasypal Širokého údermi, po ktorých rozhodca zápas ukončil. Široký sa proti rozhodnutiu snažil protestovať, ale márne.



Pokorný po zaslúženom víťazstve vzdal hold svojmu súperovi a následne ukázal na slovenského bojovníka Romana Paulusa, s ktorým by sa rád stretol nabudúce a ktorý sa podľa neho schováva za svojím trénerom Attilom Véghom.

Jediný mimoeurópsky účastník pyramídy Leandro Silva si zmeral sily s gréckym reprezentantom Andreasom Michialidisom. Zápasníci fanúšikom dopriali napínavý a vyrovnaný zápas, po ktorom si boli obaja istí víťazstvom. Rozhodcov však svojím výkonom viac presvedčil reprezentant Grécka, ktorý tak postúpil do ďalšieho kola. Silva vyhlásil, že s výsledkom nesúhlasí, ale rešpektuje ho, a českým fanúšikom poďakoval za vrelé prijatie a hlasnú podporu.

Zdroj: OKTAGON MMA



Súboj, ktorý sa upiekol doslova na poslednú chvíľu, bol duel Louisa Glismanna z Dánska a Andreja „AK-47“ Kalašnika z Česka. Glismann sa mal pôvodne stretnúť s Amiranom Gogoladzom, gruzínsky zápasník však nesplnil váhový limit, a preto dostal šancu práve Kalašnik. Ten sa s výzvou popasoval najlepšie, ako dokázal, a svojmu súperovi nedal nič zadarmo. Skúsený zemár Glismann nakoniec zápas ovládol a odniesol si výhru 3 : 0 na body, vďaka ktorej postúpil ďalej.



Nesmrteľný stroj nemeckej výroby Christian Jungwirth stál tvárou v tvár španielskemu býkovi Josému Antoniu Martinovi Reisovi alias Tato Primerovi, o ktorého účasti v pyramíde rozhodli fanúšikovia svojím hlasovaním. Ako favorit do boja nastupoval bojovník z Nemecka a túto pozíciu aj potvrdil. Aj keď Tato Primera budil rešpekt svojimi nebezpečnými „plavákmi“, nemecký bojovník sa nenechal nijako vážnejšie ohroziť a vďaka skoro neustálemu tlaku dopredu si po troch kolách pripísal druhú výhru v rade a postúpil do štvrťfinále.

Zdroj: OKTAGON MMA

Pod hlavný predzápas sa podpísali slovenská hviezda Samuel Krištofič a francúzsky bojovník Alex Lohoré. Ich zápas ponúkol stúpajúce tempo, ktoré vyvrcholilo divokým tretím kolom, v ktorom bol Lohoré veľmi blízko k výhre pred limitom. Piráta však ešte nikto nikdy neukončil a aj tentoraz slovenský rebel preukázal obrovskú tvrdosť. Krištofič sa síce bil z posledných síl až do konca, ale Francúz si prišiel po jednohlasné víťazstvo na body a postúpil do ďalšieho kola.

Zdroj: OKTAGON MMA

Zlatým klincom večera nebolo nič iné ako návrat Davida Kozmu, ktorý čelil hrozbe v podobe poľského odborníka na ukončenie pred limitom Łukasza Siwieca. Zápas nebol zďaleka jednostranný, ako možno mnohí predpovedali. Siwiec sa dokonca skoro postaral o najväčší šok večera, keď v treťom kole škrtil Kozmu. Rodák z Karvinej však prejavil obrovskú bojovnosť a zo zovretia sa dostal. Bodoví rozhodcovia po troch kolách rozhodli tesne v prospech Davida Kozmu, ktorý sa tak stal posledným postupujúcim do štvrťfinále.

Zdroj: OKTAGON MMA

Krátko po turnaji prebehlo žrebovanie štvrťfinálových duelov. Nižšie ti prinášame výsledky žrebovania a zápasy, na ktoré sa môžeš tešiť v pyramíde nabudúce.

Štvrťfinále (pavúk 1)

Melvin van Suijdam vs. Louis Glismann

Marcel Grabinski vs. Andreasem Michialidis

Štvrťfinále (pavúk 2)

Bojan Veličković vs. Christian Jungwirth

Alex Lohoré vs. David Kozma

