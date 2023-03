Na slovenskom Lovestream festivale toto leto odpália divokú šou Jason Derulo aj Martin Garrix. Oznámili nové mená interpretov

Augustový víkend 18. – 20. 8. 2023 ponúkne v Bratislave vo Vajnoroch tri dni skvelých koncertov a svetových šou. Prvý deň festivalu otvorí americká rocková skupina The Killers, v sobotu vystúpi dvakrát ocenený svetový DJ roka Hardwell a všetko to uzavrie v nedeľu kapela Imagine Dragons.

Vizualizácia festivalového areálu. Zdroj: LOVESTREAM FESTIVAL

Oceňovaná kapela s titulom Najlepšia rocková skupina

Kapelu The Killers založili Brandon Flowers a Dave Keuning v roku 2001 v Las Vegas, dopĺňajú ich Marc Stoermer a Ronnie Vannucci Jr. Na konte majú sedem štúdiových albumov, ku ktorým čoskoro pribudne ôsmy. Medzi ich najznámejšie skladby v našich končinách jednoznačne patria hity When you were young, Mr. Brightside, Somebody Told Me, All these things that I’ve Done a predovšetkým The Human.

The Killers boli sedemkrát nominovaní na Grammy a sedemkrát na BRIT Awards. V roku 2006 získali ocenenie Najlepšia rocková skupina na MTV Awards a o rok neskôr sa stali najlepšou zahraničnou kapelou na Brit Award.

Spevák kapely The Killers. Zdroj: LOVESTREAM FESTIVAL

Na svoje si prídu milovníci indie rocku aj elektroniky

Rôznorodosť piatkového programu festivalu potvrdzujú aj ďalší účinkujúci – holandský house DJ Martin Garrix, tento rok už štvrtýkrát korunovaný DJ roka číslo 1, či britský indie-rockový kvartet Alt-J. Dopĺňa ich ďalší Brit Rag’n‘Bone Man, ktorý sa preslávil v roku 2016 hitovkou Human, ale aj belgický sólový umelec Max Colombie známejší pod pseudonymom Oscar and the Wolf. Piatkový program začne už skôr ohlásený, 26-ročný nemecký spevák Kamrad známy hitom I Believe.

V sobotu ovládne pódium americký spevák, textár a tanečník menom Jason Derulo. Môžeš sa tešiť na „miamský“ temperament a šou plnú hitov ako Acapulco, Love not war, Wiggle, In my head a mnoho ďalších.

Aj zvyšok sobotňajšieho programu sa bude niesť v tanečnom rytme. Vystúpi už skôr oznámený Alvaro Soler, ale aj švajčiarska elektronická skupina Kadebostany producenta a DJ-a Guillaumeho de Kadebostany. Preslávili sa najmä skladbou Castle in the snow. Program ukončí DJ Hardwell svojím setom plným energickej elektroniky.

Kadebostany. Zdroj: LOVESTREAM FESTIVAL

V nedeľnom programe sa na hlavnom pódiu predstavia aj zástupcovia domácej scény, konkrétne Celeste Buckingham v sprievode skupiny King Shaolin. Priestor dostane aj mladý a talentovaný skladateľ, klavirista a autor Marek Danko známejší pod pseudonymom Mark Dann.



Potom už bude pódium festivalu patriť jednému z u nás aktuálne najhranejších interpretov súčasnosti, írskemu skladateľovi, spevákovi a textárovi menom Michael Patrick Kelly. Jeho hity Beautiful Madness či Throwback potešia všetkých verných fanúšikov, ktorých má na Slovensku neúrekom. Pri rokovaní s festivalom prezradil, že sa na všetkých už teraz teší.