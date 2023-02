Rihanna zverejnila exkluzívne fotografie svojho syna z fotenia pre Vogue. Vôbec prvýkrát prehovorila o svojom pôrode.

OK

Rihanna vkročila do svojej novej éry materstva veľkým štýlom. Jej syn nemá ešte ani rok a už pózuje na titulke magazínu. Fotka trojčlennej, čoskoro štvorčlennej rodiny zdobí obálku marcového vydania britského vydania magazínu Vogue. Speváčka v rozhovore otvára aj tému materstva, pôrodu a života s jej partnerom Asapom Rockym. Meno chlapčeka stále neprezradila.

Fanúšikovia sa ešte nestihli spamätať z jej vystúpenia na Super Bowle, kde oznámila ďalšie tehotenstvo. Dnes všetkých prekvapila krásnou titulkou, ktorá vyzerá ako dokonalý rodinný portrét.

Speváčka opisuje svoje prvé mesiace v úlohe matky ako niečo legendárne. „Znamená to pre mňa všetko. Naozaj si nepamätám život predtým, to je tá najšialenejšia vec vôbec,“ hovorí pre Vogue. V rozhovore taktiež spomína, že s partnerom chceli poznať pohlavie dieťaťa dopredu. Asap Rocky chcel syna a Rihanna so smiechom dodáva, že sa modlila, aby sa mu prianie splnilo.

Titulku fotili na pláži pred niekoľkými týždňami, kde v ten deň paparazzi odfotili tvár ich syna. Rihanna s Asapom vedeli, že musia konať, pretože sa s jeho fotkou začne obchodovať. Aby tomuto kroku predišla, sama zverejnila prvé fotografie syna na svojom Tiktoku.

Speváčka takisto tvrdí, že je ďalším deťom otvorená. Bohu ďakuje za svojho prvého syna a je pripravená mať veľkú rodinu.

