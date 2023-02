Lacné letenky do 50 eur na marec. Do týchto európskych miest si zaletíš za neuveriteľne málo peňazí

Novoročné predsavzatia treba dodržiavať. Mnohí z vás si v novom roku určite sľúbili, že si ušetria viac peňazí a investujú ich do zmysluplnejších vecí. Niekto ušetrí na jedle v reštauráciách, niekto zase na nákupe oblečenia. Kam sa však oplatí investovať peniaze, aby si z toho niečo mal? Kúp si napríklad letenku.

Online portály, ako napríklad Pelikan.sk či Kiwi.com, ti pomáhajú vo výbere tých najvýhodnejších cestovateľských ponúk. Nájdeš na nich nielen akciové letenky, ale často aj výhodné ponuky pobytov. My sme sa tentoraz rozhodli akciové letenky prelustrovať za teba. Našli sme zaujímavé destinácie v Európe a následne pre teba vybrali tie naj. Pozri sa, kam sa môžeš vydať v marci a neminúť pritom viac ako 50 eur.

Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto:

Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z medzinárodných letísk vo Viedni, v Košiciach a v Budapešti. Lety z Bratislavy sme pre vyššie ceny a opakujúce sa destinácie nezaradili. Dôkladne si preto pozri odlety a rozhodni sa, odkiaľ poletíš.

Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety spomenuté v článku sú prevádzkované leteckou spoločnosťou Ryanair, ich podmienky cestovania nájdeš TU

Uvedené ceny leteniek sú zo dňa 14. februára. Treba rátať s faktom, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

Do poľského mesta Gdansk sa dostaneš v marci za menej ako 50 €. Zdroj: Unsplash/Sebastian Huber

Gdansk

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 11. 3. 2023 – 21. 3. 2023

Cena: 43,36 €

Ten, kto pozná históriu, vie, že práve útokom na mesto Gdansk vypukla druhá svetová vojna. Mesto na severe Poľska bolo kompletne zdevastované. Historické centrum Gdanska bolo po vojne nanovo vybudované a jeho veľkú časť tvoria farebné domčeky so špicatými strechami nalepené na sebe. Dominantami mesta a najkrajšími miestami sú napríklad majestátna radnica, Mariánska bazilika, najkrajšia ulička – Mariacka či prechádzka po plážach na brehu Baltského mora.

Do Štokholmu sa v marci dostaneš za menej ako 50 €. Zdroj: Unsplash/Raphael Andres

Štokholm

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 15. 3. 2023 – 22. 3. 2023

Cena: 43,36 €

Hlavné mesto Švédska mnohí nazývajú aj Benátkami severu. Môže za to fakt, že sa rozprestiera až na 60 ostrovoch. Tie sa síce spájajú mostami, no ľudia sa bežne prepravujú na malých loďkách, podobných tým v Benátkach. Štokholm toho turistom ponúka množstvo.

Asi najviac zaujímavý je spôsob, akým ti domáci predstavia mesto. Fungujú tu totiž takzvané prechádzky po štokholmských strechách. Takto originálne ti odprezentujú históriu mesta a ukážu ti, čo je medzi pamiatkami najatraktívnejšie. Umeleckým zážitkom je okrem centra s farebnými domami aj metro, ktorého stanice boli navrhnuté mnohými svetovými umelcami.

Do Londýna sa v marci dostaneš za menej ako 50 €. Zdroj: Unsplash/Heidi Fin

Londýn

Miesto odletu: Košice

Termín: 4. 3. 2023 – 14. 3. 2023

Cena: 37,74 €

Čo ti napadne prvé pri pomyslení na metropolu Anglicka? Big Ben? Červené poschodové autobusy, telefónne búdky, múzeá, Tower Bridge či Londýnske oko? Londýn má svoju špecifickú atmosféru. Sychravé počasie mu dodáva ten správny vibe a stretneš tu naozaj veľmi milých ľudí. Očarí ťa aj nočný život či množstvo dobrých reštaurácií. Za zmienku stojí aj gastronómia, nájdeš tu všetky kuchyne sveta, no najmä tú indickú.

Na Ibizu sa v marci dostaneš za menej ako 50 €. Zdroj: Unsplash/Sebastian Coman Travel

Ibiza

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 28. 3. 2023 – 31. 3. 2023

Cena: 45,49 €

Keď sa povie Ibiza, určite sa ti hneď v hlave vybaví párty na ostrove, kde alkohol tečie potokom a ľudia tancujú do rána bieleho. Áno, toto je jedna z tvárí tohto španielskeho ostrova. Avšak privíta ťa aj mnohými ďalšími vecami. Očaria ťa tu skvelé pláže, krásna príroda aj svetové dedičstvo. Za pozretie určite stojí opevnené starobylé centrum mesta Ibiza, ktoré je zaradené do svetového dedičstva UNESCO. Pri prehliadke nezabudni na katedrálu Santa María de les Neus a určite si choď aj oddýchnuť na jednu z pokojných piesočných pláží, aj keď more je v marci ešte poriadne chladné.

Do Varšavy sa v marci dostaneš za menej ako 50 €. Zdroj: Unsplash/Iwona Castiello d'Antonio

Varšava

Miesto odletu: Budapešť

Termín: 4. 3. 2023 – 11. 3. 2023

Cena: 48,85 €

Hlavné a najväčšie mesto Poľska Varšava ťa dozaista očarí svojou architektúrou. Dominantou mesta je Palác kultúry a vedy, ktorý je obkolesený niekoľkými mrakodrapmi. Tvojmu oku určite neunikne ani najvyššia budova v Poľsku Varso, ktorá je vysoká 310 metrov. Nezabudni si pozrieť ani najužší dom na svete, ktorý sa nazýva Keretov. V neposlednom rade patrí medzi najviac navštevované miesta varšavské Staré mesto a jeho centrum, v ktorom nájdeš, podobne ako v Gdansku, farebné domy so špicatými strechami nalepené na sebe.

