Šajmo: Doma sa u nás varilo málo, chodil som von, prvý som hovoril kamarátom, čo je kde nové

Odoberaj zadarmo na: Spotify, Apple podcasty, Google podcasty.

Čo sú podcasty a ako ich počúvať? Dozvieš sa tu.

Sleduj Podgast na Refresheri.

V tomto podcaste sa okrem iného dozvieš: Či má Šajmo beef s iným známym slovenským foodvloggerom.

Prečo je Bratislava také dôležité mesto v oblasti burgerov a ramenov.

Čo, naopak, zatiaľ ešte chýba pizza biznisu v Bratislave.

Šajmo je neoddeliteľnou tvárou Refresheru už od jeho začiatkov. Je známy tým, že mu môžete dať moderovať čokoľvek a on to zvládne, ako keby to robil odmalička. Najnovšie sa tak stal moderátorom videí o jedle a podnikoch, čo s Čojem dôkladne popreberali popri kope ďalších tém.

Podgast je podcast, ktorý vychádza každú stredu a pre Refresher ho tvorí foodbloger Čoje. Volá si doň zaujímavých hostí, s ktorými sa pustí do reči bez osnov a pravidiel. Začnú o jedle a skončia pri hocičom, na čo majú chuť. Daj Podgastu odber na platforme, na ktorej počúvaš podcasty a hudbu. Neujde ti žiadna časť s parádnymi hosťami nielen z oblasti gastronómie.

V prípade akýchkoľvek návrhov alebo pripomienok k podcastom nám napíš na adresu podcasty@refresher.sk.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.