Conor McGregor bude trénerom v najnovšej sérii populárnej reality šou.

Portál Severe MMA informoval, že írsky MMA zápasník Conor McGregor bude trénerom v najnovšej sérii reality šou The Ultimate Fighter, ktorú už od roku 2005 organizuje najväčšia MMA organizácia UFC.





V televíznej šou proti sebe súperia dva tímy nádejných zápasníkov, ktorí vo finále môžu získať zmluvu s UFC. Každý tím trénuje zväčša nejaká hviezda organizácia, pričom obaja tréneri sa nakoniec postavia proti sebe v klietke a budú zápasiť rovnako ako zápasníci. McGregor si rolu trénera v reality šou vyskúšal už v roku 2015.

Zatiaľ síce nie je známe, proti komu sa nakoniec The Notorious postaví, no v kuloároch sa šepká, že by to mohol byť napríklad bývalý šampión Bellatoru Michael Chandler. Ten má na konte päť zápasov v UFC, pričom zápasil aj o opasok ľahkej váhy. Medzi adeptmi je vraj takisto Tony Ferguson.



McGregor už skôr oznamoval, že v roku 2023 by sa mal konečne vrátiť do klietky. Posledný zápas mal ešte v roku 2021, keď si zlomil nohu v nevraživom súboji so svojím rivalom Dustinom Poirierom. Podľa pravidiel UFC však Ír najskôr musí podstúpiť dva testy na doping.

