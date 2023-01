HBO oficiálne potvrdilo, že seriál The Last of Us dostane 2. sériu.

Spoločnosť HBO potvrdila, že pripravuje druhú sériu seriálu The Last of Us, informuje portál Variety. Na definitívne rozhodnutie HBO stačila sledovanosť prvých dvoch epizód.

„Som poctený a ohromený, aký počet ľudí oslovilo naše prerozprávanie príbehu Joela a Ellie... Prekonalo to moje očakávania,“ uviedol producent populárneho seriálu.

„Teraz máme obrovskú radosť z toho, že môžeme pokračovať v tom, čo robíme, aj v druhej sérii. V mene všetkých z Naughty Dog & PlayStation vám ďakujeme,“ dodal.

The Last of Us prekvapil nielen kritikov, ale aj fanúšikov hernej predlohy. Ide tak o nezvyčajný jav, keď na konto seriálu prichádzajú pozitívne recenzie zo všetkých strán.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

