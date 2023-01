Investovanie nie je len pre bohatých. 100 eur mesačne môže zmeniť tvoju budúcnosť

Aktuálne obdobie je plné výziev a týka sa to aj financií. Stále rastúca inflácia núti viac a viac uťahovať opasky a plánovanie rozpočtu do budúcnosti môže byť náročné. V prípade, že patríš k tým, ktorým sa spolu s 15 % infláciou navýšil aj plat, môžeš si vydýchnuť. Ak si na tej opačnej strane, pravdepodobne rozmýšľaš, aké sú tvoje možnosti. Dá sa z inflácie aj niečo vyťažiť? Jednou z odpovedí môže byť práve investovanie.

Akí sú Slováci investori?

Ekonómovia sa zhodujú na tom, že zarábajúci človek by mal mať vytvorenú 3 až 6 mesačnú platovú rezervu pre prípad neočakávaných negatívnych udalostí. Po naplnení tohto neľahkého cieľa by sa tým ďalším malo stať práve investovanie. Veď ako vraví sám Warren Buffet, jedinou chybou v investovaní, ktorú spravil, je to, že s ním nezačal skôr.

CEO a spoluzakladateľ Fondee pripomína, že Slováci sú stále dosť konzervatívni. „Ani nie polovica občanov investuje a preto sa aj uchyľujeme ku konzervatívnejšiemu sporeniu, najmä prostredníctvom sporiacich účtov, ktorými však prichádzame o kopec peňazí.“

Dodáva však, že Slováci a Česi, ktorí u nich investujú si vyberajú práve odvážnejšie profily. „U nás máme sedem typov portfólií, medzi ktorými sú konzervatívne – dlhopisové a potom tie rizikovejšie – akciové a potom niečo medzi tým. Investovanie do odvážnejších profilov je výhodné najmä pre mladších investorov, napríklad okolo 35 rokov, keďže z dlhodobého hľadiska majú lepší výnos. Z nášho pohľadu sa teda rozhodujú veľmi racionálne,“ vysvetľuje Jan Hlavsa.

Jan Hlavsa vyštudoval ekonómiu na LSE v Londýne. Pred založením Fondee pracoval v londýnskom City, kde spravoval portfóliá v hodnote miliárd dolárov. Zdroj: Fondee

Dá sa z krízy naozaj vyťažiť?

„Budem sa už opakovať, keď poviem, že akciový trh je jediná forma obchodu, z ktorej všetci utekajú, keď sú tam zľavy. Keď sú teda trhy dole, ako je tomu aj dnes, je to ten najlepší čas na investovanie, ide o skvelú príležitosť,“ vysvetľuje Hlavsa.

Rozumie obavám ľudí, keďže je vysoká inflácia, všetko sa zdražuje a ceny rastú. „Človek má preto tendenciu držať hotovosť pre každý prípad. Tu je dobré zachovať chladnú hlavu a urobiť si rozpočet, a teda koľko potrebujem na jedlo, energie, bývanie a ďalšie výdavky. Ak mi ostane voľný balík peňazí, s ktorým nemám čo robiť, mal by som ho investovať, pretože táto investícia bude o 5 či 10 rokov pekne zhodnotená,“ dodáva.

Je investovanie naozaj pre každého?

Never mýtu, že ten, kto má nízky až stredný príjem nie je vhodný adept na investovanie. 50, 100 či 1000 eur, vždy ide len o nominálnu hodnotu, ktorú môžeš zhodnotiť. Vo Fondee napríklad stačí na vytvorenie účtu prvý investičný vklad len 40 eur a následne môžeš investovať kedy chceš a koľko chceš. Napríklad, ak si chceš zabezpečiť dôchodok, v horizonte desiatok rokov môže byť z tých pár eur mesačne slušný balík.

Treba investovať, ale rozumne a nevsadiť všetko na jednu kartu. Ideálna je preto voľba portfólií, kde sa peniaze investujú do stoviek až tisícov akcii. „Veľmi dobrá je aj pravidelnosť. Ak sa investorovi objavujú takéto voľné peniaze každý mesiac, mal by ich každý mesiac investovať, bez ohľadu na to, či sa situácia na trhu zhoršuje alebo zlepšuje, z dlhodobého hľadiska sú totiž práve investori, ktorí sa nesnažia načasovať trh a investujú pravidelne, najviac ziskoví,“ pokračuje Hlavsa.

Investovanie je dnes nie len dostupné, ale aj ekologické. Ako to?

Práve nedávno vo Fondee zaviedli tzv. ESG portfólio. ESG je skratka pre environmental, social and corporate governance.

Environmental sa označuje ako životné prostredie, predstavuje aspekty okolo firiem, ktoré sú spájané so znižovaním uhlíkovej stopy, či investovaním do obnoviteľných zdrojov energie.

Social je faktor zameraný na sociálne aspekty. Ten sa venuje veciam, ako sú firemné hodnoty, etika na pracovisku, genderová rovnosť, rešpektovanie dodávateľov či životných podmienok zamestnancov.

je faktor zameraný na sociálne aspekty. Ten sa venuje veciam, ako sú firemné hodnoty, etika na pracovisku, genderová rovnosť, rešpektovanie dodávateľov či životných podmienok zamestnancov. Corporate governance sa týka riadenia spoločnosti. Tu sa sleduje správne riadenie spoločnosti, teda aby v spoločnosti neboli negatívne javy, ako je korupcia, neodvádzanie daní a podobne.

Každá firma má svoj ESG rating a akcie spoločnosti majú lepší či horší rating práve na základe toho, ako sa daná firma správa v rámci týchto aspektov. „Keď sme vyberali firmy do ESG portfólií, tak sme sa zamerali práve na tie, ktoré majú určitú kvalitu tohto ratingu,“ uviedol na tému Hlavsa z Fondee. Určite ťa zaujímajú aj výnosy, a tie u ESG portfólií vedia skutočne presvedčiť.

„Toto je niečo, čo mňa osobne prekvapilo. Keď sme urobili analýzy, zistili sme, že ESG je vlastne výnosnejšie ako klasické investovanie. Je to na úrovni desatín percent, ale stále je to výnosnejšie. Vďaka investovaniu do ESG portfólii si tak môžete napĺňať hneď dva ciele naraz – robiť pre našu planétu niečo prospešné, no zároveň zabezpečiť sa na svoju lepšiu budúcnosť, a čo je viac?“ uzavrel Hlavsa.

Chceš začať, ale nevieš ako?

Pre mnohých je nový rok príležitosťou pre nové, zdravšie a lepšie návyky, medzi ktoré by sme mali zaradiť aj tie finančné. A práve ich realizácia môže byť vďaka Fondee jednoduchá.

Na rozdiel od tradičných fondov či bánk, Fondee neúčtuje žiadne vstupné či výstupné poplatky. Klient platí iba pri investovaní. Peniaze si môže kedykoľvek vybrať a jediné riziko, ktoré podstupuje, je, že ak by si peniaze chcel vybrať po krátkej dobe v horizonte niekoľkých mesiacov, tak práve v tej dobe môžu mať jeho akcie či dlhopisy nižšiu hodnotu.

Chceš začať ešte dnes? Výhod je hneď niekoľko. Hlavnou je nízkonákladovosť. Poplatky pri investovaní sú najnižšie na trhu a účtujú si 0,9 % za správu ročne. To je najmenej v rámci konkurencie či v rámci podielových fondov. Ďalšou nespornou výhodou je, že portfóliá sú veľmi diverzifikované a získavaš akcie na stovky či tisícky titulov.

Tretia výhoda je pohodlnosť. Vďaka tomu, že Fondee funguje výhradne online, nemusíš nikde chodiť, riešiť žiadne papiere ani sa fyzicky s niekým stretávať. Chceš hneď začať či sa dozvedieť viac? Všetky potrebné informácie nájdeš na www.fondee.sk.

Investovanie je spojené s rizikom.

