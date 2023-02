Aerolínií je po celom svete viac ako 5000. My na Slovensku síce žiadnu národnú nemáme, no z našich letísk lietajú pravidelné linky do zahraničia.

Z bratislavského, košického, ba aj popradského letiska môžeme poznať nízkonákladové spoločnosti, ale aj zopár lepších, ktoré ponúkajú luxus za viac peňazí. Takých je však viac v susedných metropolách, ako je napríklad Viedeň či Budapešť. Ak si už z týchto miest letel, určite si zbadal mohutné dopravné prostriedky zaparkované pri odletových halách a možno si si všimol aj logá, ktoré mali lietadlá znázornené na trupe či chvoste.

Teraz nastala hodina pravdy, keď si môžeš overiť, či si logá leteckých spoločností skutočne pamätáš. Vybrali sme tie najjednoduchšie, ale pozor, nájdeš medzi nimi aj také, ktoré sa navzájom podobajú. Odpoveď si teda radšej premysli dvakrát!

Kvíz KVÍZ: Spoznáš letecké spoločnosti podľa ich loga? 1/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ V logu ktorej leteckej spoločnosti nájdeš takúto modrú korunu? Alaska Airlines Pobeda KLM Air Europa 2/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/A/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento obrázok? Austrian Airlines Qantas Air France Turkish Airlines 3/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/A/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento nápis? Etihad Airways Emirates Qatar Airways Egyptair 4/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento obrázok? Saudia Qatar Airways jetBlue AirAsia 5/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento nápis? Saudia Air Arabia Abu Dhabi Emirates Elite Airways 6/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento obrázok? Air India Air France Turkish Airlines Austrian Airlines 7/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento obrázok? Australian Airlines Qantas Bamboo Airways Virgin Australia 8/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento obrázok? Ryanair Lufthansa British Airways Pineapple Air 9/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento obrázok? Ethiopian Airlines Oman Air DAT EVA Air 10/10 Zdroj: https://airhex.com/airline-logos/ Ktorá letecká spoločnosť má v logu tento obrázok? Cyprus Airways Air Canada Air Malta Aer Lingus Vyhodnotiť kvíz

