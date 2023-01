KVÍZ: Máš geografiu v malíčku? Otestuj si svoje vedomosti

2/8

Ako sa nazýva planéta, ktorá je k našej Zemi najbližšie?

Vysvetlenie

Čo? Veď predsa Venuša je bližšie! Nie, nie je. Vedci prišli na to, že napriek tomu, že je Venuša počas točenia na obežnej dráhe najbližšie k Zemi, Merkúr zostáva k Zemi najbližšie dlhší čas ako Venuša. Dá sa to prirovnať k príkladu, ktorý uviedol profesor Steven Beckwith: Predstav si, že žiješ v dome a tvoji susedia sú väčšinu roka preč. Počas toho obdobia by boli k tebe ďalší susedia bližšie. Dáva to zmysel, nie?