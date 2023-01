10 najlepších albumov roka 2022

Nadišiel čas opäť rekapitulovať. Počas minulého roka sme ťa pravidelne informovali o najnovších nahrávkach, ktoré stoja za vypočutie. V tomto článku sa dočítaš viac o najlepších rapových albumoch uplynulého roka a teraz sme pre teba pripravili výber toho, čo nás v roku 2022 zaujalo najviac z ostatných žánrov.



Popových fanúšikov rozhodne potešili Harry Styles, Beyoncé, Taylor Swift, Demi Lovato, Arctic Monkeys či Tove Lo. Sympatickú a inteligentnú elektroniku priniesli HVOB, Bonobo alebo Flume. O správnu rockovú nálož sa postarali Porcupine Tree, Red Hot Chili Peppers, Placebo, ale aj Ozzy Osbourne.



Metalistov zase dostali do varu Zeal and Ardor, Bloodywood, Machine Head, Lamb of God, Rammstein, Parkway Drive či Halestorm. V rámci iných žánrov sa o príjemné prekvapenia postarali napríklad Noah Cyrus, Stromae, Nina Nesbitt, Lykke Li alebo post-punkeri Fontaines D.C. Poďme však už k tomu úplne najlepšiemu.





V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne hudobné tipy, recenzie albumov, novinky, rebríčky či profily hudobníkov a kapiel. Ak ťa zaujímajú články venované hudbe, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+ , aby sme ti mohli priniesť ešte viac kvalitného obsahu.

10. Moderat – More D4ta

Nemecké trio sa vrátilo na scénu po dlhých šiestich rokoch, aby ťa vtiahlo do miestami ponurej, inokedy epicky napínavej elektroniky. More D4 ťa absolútne pohltí a čím viac budeš tento album počúvať, tým viac sa ti dostane do hlavy. Stačí len zavrieť oči a nechať sa unášať. Moderat stále patria v rámci žánru k úplnej špičke a pripomenú ti to aj naživo v lete na festivale Grape, kde už predtým zahrali nezabudnuteľný set.





9. The Weeknd – Dawn FM

Zatiaľ čo Weekndov predchádzajúci počin spred dvoch rokov bol krásnym konceptuálnym albumom s prevažne ucelenou atmosférou, Dawn FM je omnoho rozmanitejší a experimentálnejší, plný rôznych nálad a pocitov.



Ak si fanúšikom najmä jeho starších vecí, na tento album si budeš možno zvykať trochu dlhšie. Kanadský spevák ťa totiž vezme na prechádzku daždivými ulicami bez dáždnika aj na plný a pestrofarebný tanečný parket s tými najkrajšími ľuďmi, akých si vieš predstaviť.

8. Florence and the Machine – Dance Fever

Ak je niečo, čo z tejto nahrávky vyslovene srší, tak je to radosť zo života. Máloktorá hudba z uplynulého roka ťa tak nabije pozitívnou energiou a dá ti silu fungovať, aj keď sa ti možno práve nedarí. Z úžasného hlasu šarmantnej divy Florence Welch sa ti podlomia kolená a z nečakaných či nepredvídateľných skladobných postupov sa budeš slastne usmievať so slúchadlami na ušiach, kdekoľvek sa práve budeš nachádzať.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.