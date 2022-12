Alkohol už nie je v móde. Pozreli sme sa na to, ako budú Slováci tráviť Silvester, a prinášame ti zopár tipov na nealko zábavu

Silvester je ten deň, keď nedočkavo čakáš na polnoc, aby si mohol odrátavať posledné sekundy do nového roka. To, ako slávia Silvester Slováci, sme sa rozhodli zistiť pomocou ankety na Instagrame.

V prvom rade nás zaujímalo, či ľudia považujú alkohol za nevyhnutnú súčasť osláv. Následne sme sa pýtali aj to, ako slávia tento deň tí, ktorí alkohol nepijú, a pripravili sme pre „nepičov“ zopár aktivít, pri ktorých sa zabavia za triezva.

Slovensko na tom nie je zle

Konzumácia alkoholu sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Je ovplyvnená zákonmi, kultúrou a ďalšími charakteristikami každej z nich. Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenávala v roku 2019 jeho spotrebu vo svete. Údaje spísala v litroch čistého alkoholu pri rôznych druhoch piva, vína, liehovín a iných nápojov. Pre predstavu, jedna fľaša vodky (1,75 litra) obsahuje približne 300 mililitrov čistého alkoholu. Priemerné pivo, dvanástka, obsahuje približne 17,8 mililitra čistého alkoholu.

Toto je 10 krajín s najvyššou spotrebou alkoholu v roku 2019 (v litroch čistého alkoholu na obyvateľa):

Česko 14,26 Lotyšsko 13,19 Moldavsko 12,85 Nemecko 12,79 Litva 12,78 Írsko 12,75 Španielsko 12,67 Uganda 12,48 Bulharsko 12,46 Luxembursko 12,45

Slovensko sa od prvej desiatky krajín nenachádzalo ďaleko a s priemernou spotrebou alkoholu 11,06 litra sme sa umiestnili na 24. mieste, hneď po susednom Maďarsku.

Pitie alkoholu viac nie je hlavným programom Silvestra

Pomocou ankety na Instagrame sme zisťovali, či Slováci na Silvestra pijú alebo si tento deň vedia predstaviť aj bez alkoholu. Výsledok bol prekvapivý a odpovede viac-menej vyrovnané. Vyhrával však názor, že si tento deň ľudia užívajú za triezva. Čo sa teda dá robiť, ak nie piť?

Tí z vás, ktorí sa rozhodli pohárik odmietnuť, sa s nami podelili o aktivity, ktoré počas Silvestra nahradia konzumáciu alkoholu. Napríklad Matej, ktorý reagoval na anketu, bude mať najprv s rodinou rovnakú večeru ako počas Vianoc, potom má v pláne pustiť zopár petárd a večer s kamarátmi „behajú po meste v tme“.

Aj Lea má v silvestrovských plánoch jasno. Zdravý životný štýl a blízki sú pre ňu prioritou. „Trávim čas túrou a potom oslavujem s rodinou,“ napísala nám. Sebastián takisto oddychuje s rodinou a Silvester slávia rezňami a chlebom. „Nikto u nás na Nový rok nepije,“ dodal.

Viacerí sa na Silvestra ocitnú aj v role šoféra. Platí to aj pre Justina, ktorý nám napísal, že keď nepije, tak „robí taxík pre kamošov“. Najčastejšie sa medzi odpoveďami v ankete spomínalo pitie nealka, spanie, turistika či hranie spoločenských hier. My sme sa rozhodli k niektorým aktivitám pridať užitočné rady a tipy.

Skvelým tipom na nealko Silvester je turistika. Zdroj: Unsplash/Jamie Street

Turistika

Ak ťa trápi, že si sa v tomto roku málo hýbal, stále nie je neskoro. Dobehni zameškané a vydaj sa za najkrajšími výhľadmi na Slovensku, z ktorých sa môžeš bezpečne dívať na ohňostroje v diaľke. Patrí medzi ne napríklad Súľov, kde sa na vrchole nachádzajú ruiny Súľovského hradu a krásny výhľad zahŕňa aj miniatúru zrakovej pyramídy.

Jedným z najviac známych slovenských výhľadov je aj Tomášovský. Z jeho vrcholu uvidíš Prielom Hornádu, vrch Čertova sihoť a pri dobrom počasí dovidíš až na Vysoké Tatry. V neposlednom rade ponúka krásny výhľad aj Kľak. Na jeho vrchole ťa čaká nádherný panoramatický výhľad na okolité kopce Malej a Veľkej Fatry.

Ak práve myslíš na to, že turistika nie je pre teba a považuješ sa za začiatočníka, prečítaj si užitočné rady, ako s turistikou začať a čo by ti pri nej nemalo chýbať.

Ak nechceš počas Silvestra sedieť nasucho, ale ani piť alkohol, urob si nealkoholický miešaný drink. Zdroj: Unsplash/Kelly Sikkema

Nealko drinky

Ak v spoločnosti priateľov nechceš sedieť nasucho, urob si nealko miešaný drink. Viacerí nám na anketu reagovali, že namiesto alkoholu budú piť iba vodu. My sme sa však rozhodli vybrať pre teba zaujímavý zimný nápoj, ktorý si pripravíš jednoducho v pohodlí domova. Ak ťa však neosloví náš výber, viac ich nájdeš tu.

Hruškovo-ružovo-jablkový punč



Čo naň potrebuješ?



1 liter hruškového džúsu

vanilkový struk

1 polievkovú lyžicu kryštálového cukru

4 kardamómové struky

trocha zázvoru

25 mililitrov jablčného octu

polovicu lyžičky ružovej vody

250 mililitrov sódy

ľad



Postup:



Hruškový džús nalej do veľkého hrnca a pridaj doň vanilkový a kardamómové struky. Vmiešaj kryštálový cukor a posekaný zázvor a zmes priveď do varu. Nalej ju do džbána a pridaj jablčný ocot, ružovú vodu a sódu. Na ozdobenie môžeš použiť vetvičky rozmarínu, nakrájanú hrušku alebo mrazené červené ríbezle. Pred servírovaním pridaj ľad a – voilà! Nealko drink je na svete.

Okrem nealko drinkov, ktoré, samozrejme, nechutia ako alkohol, máme však pre teba ešte jeden tip. Nedávno sme v Refresheri testovali chuť nealkoholických nápojov, ktoré sú na nerozoznanie od tých alkoholických. To, ako chutia a kde ich zoženieš, sa dočítaš tu.

Hranie spoločenských hier je jedna z možností, ako sa dá tráviť Silvester bez alkoholu. Zdroj: Unsplash/Maria Lin Kim

Spoločenské hry

Skvelou aktivitou je aj hranie hier, pri ktorých sa dá zabaviť bez toho, aby ti žilami tiekla namiesto krvi vodka. Do správ nám prišlo niekoľko tipov na hry od vás, kde sa najčastejšie opakovalo hranie kariet či CS:GO alebo Fortnite. Medzi staré známe klasiky patrí aj stolová hra človeče, nehnevaj sa, monopoly či aktivity. Všetky tieto hry si môžeš kúpiť či už na internete, alebo v kamenných predajniach kníhkupectiev či hračkárstiev. Ak však nechceš zbytočne míňať peniaze, máme pre teba tip na low cost hru.

Je ňou takzvaná čelovka. Jediné, čo potrebuješ, je papier, pero a lepiaca páska. Na internete si vyhľadaj mená známych osobností, názvy povolaní či obyvateľov rôznych krajín. Následne si každý hráč vyberie jeden z nich, napíše ho na papier a nalepí na čelo iného hráča. Pozor, papierik, ktorý dávaš na čelo kamošovi, nemôže sám vidieť. Úlohou každého hráča je uhádnuť, čím je. Môže však klásť iba zatvorené otázky, na ktoré mu ostatní odpovedajú áno alebo nie (napríklad Pochádzam z Európy? Vykonávam manuálnu prácu? Som spevák?).

V Refresheri sme počas pandémie koronavírusu napísali článok o spoločenských hrách, ktoré ti spríjemnia karanténu. Tentoraz v nej našťastie byť nemusíme, no môžeš sa inšpirovať hrami, ktoré sme v článku spomenuli.

Dúfame, že boli naše tipy užitočné, a na záver nám zostáva iba popriať ti šťastný nový rok.

