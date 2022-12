KVÍZ: Dokážeš priradiť vianočné jedlo k správnej krajine? Tento kvíz preverí tvoje znalosti z oblasti gastra

Štedrá večera je jedna veľká záhada. Nielenže každá krajina servíruje počas Vianoc niečo iné, ale vianočné pokrmy sa líšia aj v rôznych kútoch jednotlivých krajín. Zatiaľ čo v Nových Zámkoch môžu ľudia servírovať šošovicovú polievku, kapra a kúpať sa v zemiakovom šaláte, v Michalovciach ti dajú oblátky, vianočnú kapustnicu a pečenú kačicu.

My sme sa tentoraz pozreli na to, aké tradičné jedlá majú jednotlivé krajiny sveta. Tie, ktoré sme zaradili do kvízu, môžu byť, samozrejme, len jedny z mnohých. Urob si kvíz a otestuj sa, či máš prehľad vo vianočných pokrmoch naprieč kontinentmi!

Kvíz KVÍZ: Poznáš vianočné jedlá iných krajín? 1/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/Tomhe V ktorej krajine sa počas Vianoc podávajú šafranové buchty s názvom lussekatt? Vo Švédsku Vo Fínsku V Nórsku V Dánsku Vysvetlenie I keď je vo Švédsku obľúbeným štedrovečerným dezertom ryžový nákyp, existuje aj ďalšia pochúťka, ktorú domáci radi pripravujú. Sú nimi šafranové buchty. Vďaka tejto korenine majú lákavú zlatožltú farbu a podľa tradície ich má podávať najstaršia dcéra v rodine. 2/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/Nicola Na obrázku vidíš vianočný chlieb panettone. Z ktorej krajiny pochádza? Z Rumunska Z Francúzska Z Portugalska Z Talianska Vysvetlenie Počas sviatkov zohrávajú v Taliansku okrem iných jedál dôležitú rolu aj sladkosti. V severnom Taliansku je jednou z najobľúbenejších práve panettone, koláč s kandizovaným ovocím, čokoládou, hrozienkami a orechmi. 3/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/Ivette Degollado V ktorej krajine sa na Vianoce podáva jedlo tamales? V Kostarike V Argentíne V Tanzánii V Zimbabwe Vysvetlenie Základom tamales je kukuričné cesto, ktorým domáci na Kostarike plnia kukuričné šupky a uvaria ich. Kukuričné cesto môže obsahovať bravčové, hovädzie alebo kuracie mäso. Súčasťou náplne je často aj cesnak, cibuľa, zemiaky alebo hrozienka. 4/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/James Petts Toto musíš vedieť! V ktorej krajine si vychutnáš vianočný puding? V Anglicku a Nórsku V Brazílii a Argentíne V Anglicku a Írsku V Kanade Vysvetlenie Tento puding má viacero názvov. Nazývajú ho slivkovým, čo je zaujímavé, pretože jeho receptúra neobsahuje žiadne slivky. Pred viktoriánskou érou sa však pod slivkami rozumeli dnešné hrozienka, ktoré sú súčasťou aj dnešného vianočného pudingu. 5/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/Jorgehdezalonso Toto je bacalao. V ktorej krajine ti ho ponúknu počas Vianoc? V Mexiku Na Kube V Guatemale V Nikarague Vysvetlenie Bacalao je solená treska, ktorú na Vianoce podávajú Mexičania s prílohou z paradajok, cibule, zo zemiakov, z olív, zo škorice a z čili ancho. 6/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/HarshLight Zákusok s názvom bûche de Noël je typickým vianočným múčnikom v... V Belgicku Vo Švajčiarsku V Lichtenštajnsku Vo Francúzsku Vysvetlenie Francúzsky dezert la bûche de Noël symbolizuje Yule Log, čo je drevené poleno, ktoré sa tradične nosilo do domu počas Vianoc. Následne ho ľudia pokropili vínom a potom ho na Štedrý večer spálili. Dezert sa vyrába z piškótového cesta a čokoládovo-maslového krému. 7/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/Aw58 Na obrázku vidíš kolivo (коливо). V ktorej krajine ti ho ponúknu na Vianoce? V Bulharsku V Moldavsku V Arménsku V Bielorusku Vysvetlenie Ovsená kaša s cukrom a orechmi je v Bulharsku často prvým chodom Štedrej večere. Podáva sa s medom, makom, ryžou, fazuľou alebo so sušeným ovocím. Každý si ju skrátka dochutí podľa vlastného gusta. 8/8 Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/Kalambaki2 Kde sa počas Vianoc podáva sladkosť s názvom melomakarona? V Turecku V Grécku V Rumunsku V Srbsku Vysvetlenie Sušienky s pomarančovou kôrou namočené v mede a posypané vlašskými orechmi? Oh yes, please! Táto grécka vianočná maškrta sa vraj chuťou podobá baklave. Vyhodnotiť kvíz

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.