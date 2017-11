Z austrálskeho referenda majú najväčšiu radosť dvaja skoro 90-roční starčekovia. Po 50 rokoch vzťahu plánujú svadbu

Tomu sa povie ozajstná láska. Arthurovi Cheesemanovi a Johnovi Challislovi už pomaly ťahá na deväťdesiatku, no títo dvaja čiperní starčekovia sa nevedia dočkať vlastnej svadby. Po 50 rokoch vzťahu im to môže umožniť výsledok referenda v Austrálii.

Ako je známe, Austrálčania sa v nezávislom hlasovaní jednoznačne vyslovili za manželstvá osôb rovnakého pohlavia, a premiér Malcolm Turnbull s tým nemá žiadny problém. Vďaka tomu svitla nádej aj pre 85-ročného Arthura a jeho 89-ročného priateľa Johna. Arthur a John patria medzi najstaršie gej páry v krajine a po vlastnej svadbe túžili odjakživa. V referende, samozrejme, hlasovali tiež. Teraz sa chcú stať najstarším homosexuálnym manželským párom v krajine.

Australia’s Oldest Gay Couple, 89 and 85, Plan Fuss-Free January Wedding: VIDEO https://t.co/zs4EkBNoqL pic.twitter.com/C4YyrHq6EX — Towleroad (@tlrd) 15. listopadu 2017

Starčekovia si pochvaľujú, že historické hlasovanie nielen im dodalo „novú dôstojnosť, postavenie a miesto v spoločnosti“ a umožnilo im cítiť sa ako všetci ostatní. Manželský zväzok by chceli uzavrieť v januári v pokoji a bez akéhokoľvek kriku či zmätkov.

Kvôli oficiálnemu potvrdeniu svojho vzťahu si chcú urobiť výlet do Sydney a so svojimi priateľmi to osláviť pri šálke kávy. Keďže Johna čakajú krásne okrúhle 90. narodeniny, je možné, že svadbu a jubileum spoja dokopy.

Pár sa spoznal ešte v roku 1967 v galérii, odvtedy sú neustále spolu. Arthur a John vždy verili, že raz sa im predsa len podarí zosobášiť.