Hlupák chcel vyliezť na slona po chobote, ale o chvíľu skončil v bezvedomí. Zviera ho odhodilo o viac ako 5 metrov ďalej

Najbizarnejšie video posledných dní bolo zaručene natočené v indickom štáte Kerala, kde sa partia mladých chlapcov pristavila pri slonovi vo voľnej prírode. Prvá časť ich plánu nebola úplne najhoršia, pretože zašli do obchodu s ovocím a nakúpili pre zviera dobroty, pomocou ktorých sa s ním chceli spriateliť. Nešlo to vôbec zle, lenže potom zobral situáciu do rúk jeden z chlapcov a napadla mu zaujímavá myšlienka, že na slonovi vo voľnej prírode vyskúša zopakovať scénu z populárneho indického filmu Baahubali: The Beginning, kde sa hlavná postava dostala na chrbát slona tak, že sa naň vyšplhala pomocou jeho chobotu.

Vo filme možno technika lezenia na zviera fungovala, ale vo voľnej prírode sú pravidlá trochu rozdielne, a tak sa na internete objavilo smutné, ale aj mimoriadne úsmevné video zachytávajúce chabý pokus o lezenie na slona, ktorému sa to však znepáčilo a chlapca odrazu odhodil o niekoľko metrov ďalej. Chlapec zostal nehybne ležať na zemi v bezvedomí a musel byť prevezený do nemocnice, avšak našťastie mu nezostali žiadne trvalé následky, čo experti považujú za menší zázrak, pretože keby mu chlapci najskôr nedali ovocie, mohol ich v návale hnevu pokojne aj udupať na smrť. V komentároch sa preto objavujú rozpačité názory, keďže jedna skupina poukazuje na hlúposť, o ktorú sa chlapec pokúsil, ale druhá s ním trochu aj súcití.