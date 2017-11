Podporujem všetko, čo je spojené s feminizmom: Refresher dievča Sabina Ober

Po predchádzajucej časti sa so seriálom Refresher Dievča presúvame znova do Prahy, kde žije od svojich sedemnástich rokov sympatická Sabina Ober. Okrem zaujímavého štúdia sa občas venuje modelingu a prezradila nám aj to, aké vlastnosti by mal mať jej budúci priateľ. Viac zo života Sabiny a jej názory sa dozvieš už tradične v rozhovore medzi fotografiami. O make-up sa tentokrát postarala talentovaná Petra Dianová.

„Jsem studentka Karlovy univerzity a zároveň modelka, je mi 23 let a žiju v Praze,

ale narodila jsem se v Moskvě, v Rusku.“

„Na Karlově univerzitě studuji obor sinologie. Důvodů, proč jsem si vybrala tento směr, je několik. Ten první zní víc prakticky než ten druhý, ale ten druhý důvod je pro mne mnohem důležitější.

První důvod, proč jsem si zvolila sinologii, je dost nasnadě. Čínská ekonomika se nepřetržitě rozvíjí, poptávka po odbornících se znalostí čínštiny neustále roste. A navíc Čína, to je jiná historie a jiná kultura, je to úplně jiný svět.

Druhý důvod nemá nic společného s logikou nebo s tím, jak je čínština aktuální. Od nejútlejšího dětství jsem každé léto jezdila na „daču“ na jih Ruska, daču máme v moc milé vesničce, kde se všichni vzájemně znají. Hned vedle nás bydlel takový moc příjemný starší pár. Ona byla Ruska a on Číňan. Ten pán mi nahrazoval dědečka, byl na mne vždycky velice hodný, hrál se mnou karty a dámu, vařil mně a mé sestře různé čínské dobroty, pořád poslouchal čínské rádio a četl čínské časopisy. Zemřel, když mi bylo šestnáct a v sedmnácti jsem přijela do Prahy a rozhodla se, že se chci učit čínštinu. Je mi moc líto, že se to už nedozvěděl.“

„I když jsem se narodila v Rusku, nemám v sobě ani kapku ruské krve. Můj otec je Uzbek a mamka je napůl Židovka a napůl Arménka. To je dost třaskavá směs. V Praze žiji šest let a zatím se nechystám odjíždět. Svoji zemi mám moc ráda, žije tam moje rodina a několik dobrých přátel. Svou vlast a kulturu šíleně miluju, ale bohužel je tam řada věcí jako politika, ekonomika a částečně i mentalita, které mne roztrpčují a já nejsem připravena se vracet do takového Ruska. Je možné, že někdo řekne, že je to pozice zbabělce – odjet z rodné země a nesnažit se tam něco změnit, ale spíš než zbabělec jsem realista. Zbývá jenom doufat, že se politická situace změní k lepšímu a že zase zatoužím žít na své rodné hroudě. Pokud bych se přeci jen musela vrátit do Ruska, chtěla bych určitě žít v Moskvě. Moskva určitě stojí za to, aby ji každý navštívil. Je to hodně zajímavé město, hodně dynamické.“

„Zabývám se modelingem od třinácti let, vždy to pro mě byl spíše koníček, sice hodně oblíbený, ale přeci jen koníček. Velice si vážím práce profesionálních modelek a modelů – abys mohla tuhle práci dělat, musíš mít trpělivost a taky kus smyslu pro humor. Konkurence je obrovská, modelingová měřítka krásy jsou velmi tvrdá, je velice těžké se neporovnávat s ostatními. Pokud jde o ten případ s dívkou z Ruska, která nedávno zemřela, dokazuje to, že pouštět dívky mladší než šestnáct let na takovou psychicky i fyzicky těžkou práci nelze! Zda se chci nějak posunout v kariéře modelky? Ano, samozřejmě, že bych se chtěla víc fotografovat, ale jen v rámci zajímavých projektů. Například úplně nedávno jsem se filmovala do klipu zpěvačky Melis na skladbu Holding Hands, je to moje první zkušenost coby herečky. Bylo hrozně zajímavé převtělit se do někoho jiného, projevit jisté emoce. Velmi bych to chtěla zakusit ještě jednou.”

„Podporuji všechno, co je spojeno s feminismem. Podle mého názoru je chybou označovat to za trend, je to spíš boj za rovnoprávnost než pouhý trend. Velice mne těší, že v poslední době tomuto problému začali lidé věnovat větší pozornost, a to nejen ženy, ale i muži. Myslím, že je velice důležité, že se v poslední době v módním průmyslu objevila vstřícnost k různým typům krásy, doslova před pěti lety byl standard velice přísný, na módních přehlídkách i na obálkách časopisů jsme mohli vidět jenom modrooké blondýnky. Teď se přeci jen vše mění k lepšímu.“

„Na sociálních sítích neshledávám nic špatného, dokonce naopak. Je to tvůrčí prostor. Já osobně používám Instagram, je to hodně multifunkční platforma. Pomocí Instagramu se dají navazovat různé zajímavé a užitečné vztahy, Instagram mi pomáhá rozvíjet se i po stránce modelingu. Ale samozřejmě, že musí být všeho s mírou. Nic nemůže nahradit živou komunikaci.“

„Pro mne vždy byly a budou tím hlavním vzorem, který se budu snažit napodobovat, moje babička a maminka. Jsou to ty nejsilnější a nejzodpovědnější ženy, nejvýraznější osobnosti, které jsem kdy poznala. Naučily mne samostatnosti, nikdy se nevzdávat a věřit svým snům. Kromě toho mne inspirují moji přátelé, všechno jsou to různorodé a tvůrčí osobnosti. Z mediálně známých postav mohu speciálně zmínit Malalu Yousafzai a Keanu Reevese.“

„Mám ráda módu, ráda chodím po obchodech, zkouším si věci, často mi to pomáhá bojovat se stresem. Ale nic se nesmí dělat fanaticky. Nikdy neutratím poslední peníze za nový model tenisek Adidas nebo za další kolaboraci H&M. V první řadě musí ta věc být pohodlná. Moje oblíbené značky jsou Cos, Monki, Cheap Monday, Uniqlo.

Pokud jde o muziku, poslouchám hlavně elektronickou hudbu. Mých top 5: Vril, Phon.o, Moderat, Roman Flügel, Bicep. Novou hudbu poznávám díky kamarádům, často chodím na různé hudební eventy, používám Soundcloud, Spotify, Shazam.“

„Nejdůležitější vlastnost je ambicióznost. Mám ráda lidi aktivní, cílevědomé, milující to, co dělají. Můj partner musí být přímočarý, musí se snadno nadchnout pro každou legraci, musí mít dobrý smysl pro humor a velkou trpělivost, protože já mám hodně složitou povahu. Musíme mít stejné názory na život i na hudbu. Nikdy mě nezaujme muž, který je zahleděný sám do sebe, je moc upovídaný a má málo sebedůvěry. S léty jsem pochopila, že víra v sebe sama, ve své síly, je jednou z nejdůležitějších vlastností každého člověka. Nesmíme to vzdávat, musíme stále bojovat.“

Fotografie – Martin Lačný | @martinlacny | martinlacny.com

Make-up - Petra Dianová | @petradmakeup

Modelka – Sabina Ober | @sabinaober | PURE MODEL Management