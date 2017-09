Elon Musk ukázal nový skafander v celej jeho kráse. SpaceX ho použije počas budúcich vesmírnych misií

Najskôr to bola iba hlava a vrchná časť tela, teraz to je kompletné. Vizionár posunul medzi verejnosť čerstvý záber, kde je zachytená prepravná kapsula Dragon vrátane špeciálneho skafandru, ktorý jeho spoločnosť SpaceX hodlá použiť pri prvých vesmírnych misiách s ľudskou posádkou.

Elon Musk spravil niečo podobné ešte koncom augusta, kedy na sociálnej sieti Instagram zverejnil obrázok, kde bolo možné vidieť iba vyššie spomínanú časť obleku. V texte navyše podotkol, že zosúladiť funkčnosť a estetiku nie je zrovna najjednoduchšou úlohou, čím narážal na problémy, ktoré ich čakali počas náročného vývoja.

Ako je teda možné vidieť trošku nižšie, nový záber obsahuje aj spodnú časť SpaceX skafandru, takže už vieme, ako to celé vyzerá v jednej kope. Blízka budúcnosť by navyše mala priniesť podstatne viac informácií, no zatiaľ nevieme žiadne bližšie detaily. Všetko zrejme závisí od Elonovej nálady.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon Príspevok, ktorý zdieľa Elon Musk (@elonmusk), Sep 8, 2017 o 1:04 PDT