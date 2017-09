Sony útočí na GoPro. Nová kamera RX0 kombinuje malé a odolné telo so špičkovým hardvérom pre profíkov

Začiatky tohtoročného podujatia IFA sprevádzalo predstavenie viacerých zaujímavých produktov, medzi ktorými nechýbala ani kompaktná kamera pre náročnejších používateľov. A hoci vyzerá ako populárne kúsky z dielne americkej spoločnosti GoPro, ostrieľaný japonský výrobca ju ako akčnú neprezentuje.

Just announced the new Sony RX0. 10m waterproof 2m shockproof 1"Sensor 16fps 1/32000 shutter wireless S-Log2 40x slow motion Clean 4K HDMI pic.twitter.com/2YeynM0fnY