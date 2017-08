Predator Orion 9000 je šialený herný počítač s 18-jadrovým procesorom a dvomi grafikami GTX 1080 Ti

Taiwanská spoločnosť Acer nám okrem špičkového herného monitora s ozrutnou uhlopriečkou, jemným rozlíšením a vysokou obnovovacou frekvenciou predstavila aj doslova šialený herný počítač. Po zuby vyzbrojená novinka, ktorá uzrela svetlo sveta ešte pred samotným otvorením brány podujatia IFA 2017, nesie názov Predator Orion 9000 a vo svojich útrobách skrýva hardvér, o akom sa sníva snáď každému milovníkovi hrania prostredníctvom myšky a klávesnice.

Predator Orion 9000 from @Acer will support 4GPUs the i9 18-core CPU, 128GBs of RAM and 44TBs of storage. Holy. Crap. pic.twitter.com/vg5vjFabwp — David Cogen (@theunlockr) August 30, 2017

Samozrejme, konkrétna konfigurácia záleží od špecifických nárokov zákazníka, no ak siahne po tom najlepšom, čo momentálne spotrebiteľský trh ponúka, tak nadobudne skutočné delo. Do štýlovej bedne so sofistikovaným tekutým chladením, priestorom pre 5 ventilátorov a šikovnými kolieskami môže natlačiť 18-jadrový procesor Intel Core i9 Extreme Edition, buď 4 grafické karty AMD Radeon RX Vega alebo 2 karty Nvidia GeForce GTX 1080 Ti (áno, rozumie si s 8K rozlíšením) a aj operačnú pamäť RAM (DDR4) s kapacitou až do 128 GB.

Nie je preto asi ani žiadnym veľkým prekvapením, že za tú najlepšiu konfiguráciu vysolí okolo 3 000 amerických dolárov. Pokiaľ by však bol trošku skromnejší, cenu vie znížiť na sumu pohybujúcu sa okolo 2 000 dolárov, tvrdí web The Verge. A dostupnosť? Vraj už počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

