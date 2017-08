Tieto udalosti sa odohrali za posledné 4 roky. Trafíš presný rok? (Kvíz)

V ktorom roku bol do kín uvedený film Interstellar?

V ktorom roku vydal Pil C svoj debutový album Hype?

V ktorom roku zasiahol celý svet fenomén s názvom Pokémon Go?

V ktorom roku bola odvysielaná posledná časť seriálu How I Met Your Mother?

V ktorom roku slovenské osobnosti v relácii Chart Show zničili ikonickú skladbu We Are The World?