„Nikoho jsme hromadně nepřišli mlátit, Toxxx se neuměl k situaci postavit jako chlap,“ říká Mike Trafik na adresu konfliktu s Hugo Toxxxem

DJ Mike Trafik z labelu BiggBoss se vyjádřil ke dnešnímu statusu Toxxxovy přítelkyně Lindy, o kterém jsme psali v předchozím článku. Trafik zveřejnil video, které vysvětluje, k čemu před domem ex-člena labelu včera večer došlo.

„Jediné, co je pravda na lživém FB postu Lindy Amelie je to, že jsme včera točili klip. Jak to probíhalo ve skutečnosti, vidíte na videu. Po sérii agresivních diss tracků se zbraněmi a výhrůžkami jsem zvolil cestu přímou. Jel jsem jsem si to s Toxxxem vyříkat osobně. Sám jsem šel k jeho dveřím a do jeho domu, abych s ním věc řešil. Místo sebe ale poslal dolů k domovním dveřím svoji partnerku.

Dobrovolně jsem se u nich v domě nechal zamknout a čekal, že Toxxx přijde dolů na dvůr. Jeho holka odešla a následně se mnou oba mluvili jen z balkonu v druhým patře. Respektive za něj mluvila ona. Toxxx nepřišel a opět se tak vyhnul řešení problému, který sám vyvolal a neustále ho přiživuje. Po asi 10 minutách jeho holka opět přišla, odemkla a já odešel.

Takže tolik k údajnému „hromadnému mlácení někoho, kdo má doma pětiměsíční miminko“. Tímhle chováním a následnou lživou kampaní u mě Toxxx klesl na absolutní dno morálky, je mi líto že se není jako chlap schopen postavit ke svým činům tváří v tvář a schovává se pravidelně za svou partnerku. Tuhle hru považuju za uzavřenou. Kde není soupeř, není boj,“ uzavírá celou věc Mike Trafik.

Nešlo prý tedy primárně o hromadný útok, Trafik si chtěl to chtěl vyříkat s Toxxxem sám. Jak celá věc vypadala se můžeš podívat v tomto videu. Šlo o natáčení videoklipu. Je tedy jasné, že se brzy můžeme těšit na hudební odpověď i ze strany BiggBoss labelu.