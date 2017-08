Čech učil svoju dcéru, aby udierala bejzbalovou palicou do vankúša a predstavovala si, že ide o Róma či moslima

Byť rodičom vyžaduje veľkú dávku zodpovednosti. Človeku to doslova zmení život - prehodnotí svoje priority, záujmy, názory a začne si uvedomovať, že priviedol na svet nového jedinca, ktorého správanie, myšlienky a názory sa budú do veľkej miery formovať podľa toho, ako sa v jeho blízkosti bude správať on sám. Nie nadarmo sa hovorí, že dieťa je obrazom svojich rodičov. Bohužiaľ, dnešná moderná doba dáva možnosť v duchu slobody prejavu robiť veci, pri ktorých sa zdravému človeku zastavuje rozum. Pokiaľ ide o dieťa, je to o to hroznejšie. Nasledujúci príklad je ukážkou toho, ako veľmi vplýva rodičovská výchova na zmýšľanie malého dieťaťa, a to zvlášť v období, kedy tento malý jedinec nemá šancu zistiť, či veci, ktorým ho jeho rodičia učia, sú správne alebo nie.

Dnešným dňom na internete zarezonovalo domáce video nakrútené zjavne "motivovaným" rodičom, ktorý svojej malej dcére dáva skutočne svojskú výchovu na tému Rómovia a moslimovia. Sledujeme dievčatko s bejzbalovou palicou v ruke, ktoré stojí nad posteľou a zjavne sa na niečo chystá. Keď sa jej otec opýta, čo urobí, dcéra odpovedá, že ide "zbiť vankúš". Nad týmto sa ešte človek dokáže pozastaviť, no v momente, keď je jej vysvetlené, aby si predstavovala, že ide o príslušníka marginalizovanej skupiny obyvateľstva, respektíve istého náboženského vyznania, začína ozajstné predstavenie.

Fakt, že malá slečna pôsobí v tom, čo robí, pomerne isto a na otázky odpovedá vzhľadom k svojmu veku jasne a zrozumiteľne, musí u každého normálne zmýšľajúceho jedinca vyvolať prinajmenšom rozpačitú reakciu. Nechcem a ani si nedovolím z tohto miesta kritizovať rodičovskú výchovu. O tej tu totiž v tejto chvíli nemôže byť ani reči. Bez ohľadu na to, či sa s názorom otca stotožňujete alebo nie, položte si otázku, či je správne si svoj očividný odpor k niektorým ľuďom ventilovať na dieťati.