 Tesla Model 3. Ako vyzerá sériová verzia, čo obnáša, koľko stojí a prečo ju u nás tak skoro neuvidíme?

Okolo novej 3-ky sa toho popísalo už skutočne veľa, a to aj napriek tomu, že auto, ktoré nám predstavila Tesla už minulý rok, môžeme v podstate označiť len za koncept, prípade prototyp. Zo strany americkej automobilky zameranej na produkciu výhradne elektromobilov sme si už odstupom času zvykli, že forma, akou odhaľuje, predáva a i doručuje svoje počiny nie je úplne štandardná. Dlho-očakávaný Model 3 je toho dôkazom, no a po uplynulých dňoch už poznáme prakticky všetko, čo sme okolo štvrtého modelu mladučkej značky nevedeli. Elon Musk totiž pri príležitosti odovzdania prvých produkčných verzií zákazníkom zorganizoval slávnostný event, kde odznelo všetko podstatné. Pri tejto príležitosti vám teda prinášame komplexnejší článok, kde sa dozviete podrobnosti nielen o novinke ako takej, ale aj produkcii či čase doručenia. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že pre Teslu ide o najdôležitejší model, ktorý má predstavovať oveľa masovejší predaj. V konečnom dôsledku, už teraz to naznačujú aj samotné čísla, nakoľko medzičasom si malo novinku rezervovať viac než 500-tisíc potenciálnych zákazníkov. Aká je teda realita?







Premiéra

Ono, označenie premiéra nie je až tak úplne na mieste, nakoľko Elon Musk nám novú trojku slávnostne ukázal už pred spomínaným viac než rokom. Odstupom času sme sa však dozvedeli, že nešlo zďaleka o finálny produkt, i keď na prvý pohľad sa toho zmenilo len minimálne. Oficiálne odhalenie sériovej podoby sa tak odohralo až v závere júla tohto roku, i keď podstatou veľkolepej udalosti pod holým nebom bolo niečo iné. Približne v polovici júla sme vás informovali o tom, že Tesla spúšta sériovú výrobu novinky, no a práve odovzdanie prvých 30 kusov zákazníkom bol dôvod na radosť a uskutočnenie "preberacieho" ceremoniálu. Model 3 tak konečne uvidel svet v plnej kráse, so všetkými súčasťami a podrobnou technickou špecifikáciou.

Samozrejme, dalo sa čakať, že prví šťastlivci nebudú zrovna náhodní ľudia, no a skutočnosť to len potvrdila. Ako prví si nový Model 3 prevzali zamestnanci firmy, ich rodinní príslušníci a osoby, ktoré majú blízky vzťah s automobilkou. Svoju novú 3-ku si tak prevzal i napríklad člen rady riaditeľov firmy, Steve Jurvetson s partnerkou Genevieve Lydstone. Keďže tohto aktu sa zúčastnila i široká verejnosť a viaceré média, dokonca celý program sa vysielal naživo, vystavené kusy prešli dôkladnou kontrolou kvality a viaceré z exemplárov sa pýšili atraktívnou konfiguráciou a najvyššou výbavou. Prítomné obecenstvo nový počin v drvivej väčšine pochválilo, istá kritika sa však našla na margo ceny, respektíve ceny príplatkových prvkov. O tom ale nižšie...

Parametre

Dizajn ako taký nemá význam riešiť, nakoľko ho jednak poznáme už vyše rok (odlišná je len grafika full-LED svetlometov) a zároveň v porovnaní s S-kom nejde o žiadnu revolúciu. Naopak, vo veci sú o čosi modernejšie tvary a kompaktnejšie rozmery. Model 3 napokon meria 4694 x 1849 x 1443 milimetrov, jeho rázvor je 2875 milimetrov, pričom spomenúť treba, že 5-miestny model disponuje batožinovým priestorom o veľkosti 423 litrov a koeficient odporu vzduchu je na úrovni Cd = 0,23. Novinka je postavená v štandarde na 18" kolesách, za príplatok však je možné siahnuť po obutí s o číslo väčším rozmerom. Zaujímavosťou je, že elektromobil je obutí do celoročných pneumatík, čo je pochopiteľne výsledok snahy o zníženie finálnej ceny. Čo určite zaujme je interiér, ktorý nám je vo svojej produkčnej podobe oficiálne ukázaný až teraz. Tesla si naďalej ide cestou minimalistického dizajnu a minima tlačidiel, a teda na horizontálne orientovanej palubovke nájdete len vystupujúcu 15" obrazovku (tentokrát orientovanú na šírku) a vskutku jednoduchý a lacno pôsobiaci volant.

Dôležitou skutočnosťou je fakt, že Model 3 bude dostupný v 2 variantoch - so štandardnými batériami a batériami pre dlhý dojazd. Základný model s váhou 1610 kg podľa EPA dokáže absolvovať na jedno nabitie 354 kilometrov, pričom na Superchareroch sa za 30 minút nabije na 209-kilometrový dojazd (pri 240V, 48 km za hodinu). Akcelerácia tejto verzie na 96 km/h trvá 5,6 sekundy, pričom maximálna rýchlosť je 209 km/h. Sprvoti, kvôli zjednodušeniu výroby bude však na trhu len variant s väčším dojazdom. Ako uvádza automobilka, druhá verzia s vylepšenými akumulátormi a váhou 1730 kg na jedno dobitie absolvuje necelých 500 km (podľa EPA to bude menej). Na rýchlonabíjačke sa pritom za 30 minút nabijú akumulátory na 274-kilometrový dojazd (pri 240V, 60 km za hodinu). Rýchlostné údaje sú nasledovné - akcelerácia na úrovni 5,1 sekundy, maximálka 225 km/h. Veľkosť akumulátorov nie je stále oficiálne známe, predpokladá sa však, že pôjde o približne 50, respektíve 70 kWh kapacitu.





Štandardná / príplatková výbava

Ako už odznelo neraz, Model 3 prichádza na americký trh s cenovkou 35-tisíc $. Treba však podotknúť, že ide o základný variant s menšou kapacitou batérií, i keď s nasledujúcou, vskutku bohatou výbavou - LED svetlomety, bezkľúčový prístup/štartovanie, 7 kamier, 12 senzorov, 8 airbagov, 18" disky, 15" displej, 2-zónová klimatizácia, textilné čalúnenie interiéru, 12 V zásuvka, 2 x USB port, Bluetooth, navigácia, pripojenie LTE a Wi-Fi hotspot, parkovacia kamera, elektrické spätné zrkadlá či zadná lavica delená v pomere 60/40. Na akumulátor sa vzťahuje 8-ročná záruka, respektíve 160-tisíc km (193-tisíc km pri verzii s dlhým dojazdom), na samotné auto 4 roky, respektíve 80-tisíc km.

Verzia s dlhším dojazdom stojí v základe hneď o nemalých 9-tisíc dolárov viac, čiže 44-tisíc $. V oboch prípadoch je napokon príplatková výbava dostupná v rámci paketu Premium - za 5-tisíc $ dostanete kvalitnejšie materiály v interiéri, elektrické sedadlá a volant, panoramatickú strechu, LED-kové hmlovky, vyhrievané a sklápateľné spätné zrkadlá či napríklad kvalitnejší audio systém. Pokiaľ siahnete po asistentoch slúžiacich pre autonómnu jazdnú, alebo teda v reči Tesly budete chcieť Autopilot (samozrejme nie plnohodnotný), priplatíte si ďalších 5-tisíc $. Napokon, za ďalších 3-tisíc $ je po ruke "Autonómne riadenie", čiže technológia, ktorá má v budúcnosti predstavovať plnohodnotný autopilot. Inými slovami, keď to legislatívny umožnia a technológie dokážu, s daným "paketom" vám bude stačiť pravdepodobne len pár softvérových úprav/aktualizácií. Základnou, bez-príplatkovou farbou je čierna, za rovných 1000 dolárov je možne zvoliť bielu, červenú, striebornú (odtieň Silver alebo Midnight Silver) alebo modrú. V ponuke bude napokon aj 19" kolesá, a to za 1500 dolárov. Takže, pokiaľ začnete Model 3 nabaľovať výbavou, rázom sa ocitnete na úplne iných čiastkach, povedať pritom treba, že všetky spomínané ceny (vrátane základnej ceny 35-tisíc $) ide o sumy bez dane!



Dostupnosť

100, 200, neskôr cez 300 a v súčasnosti vraj až 500-tisíc zákazníkov predbežne vyslovilo záujem o rezerváciu Modelu 3, žiaľ, čísla sú to pekne, za mienkotvorné ich veľmi označiť nemôžeme. Tesla mala v pláne v roku 2016 vyrobiť "len" približne 80-tisíc vozidiel a zrazu sa oháňa správami, že Model 3 doručí všetkým zákazníkom v najbližších mesiacoch. Ako tušíte, pravda to nie je. V tejto dobe má značka vyrobených len približne 50 exemplárov. Elon Musk hovorí, že v decembri má produkcia 3-ky predstavovať 20-tisíc vyrobených exemplárov za mesiac. To, či sa to naozaj podarí je otázne, jasné však je to, že ak nepatríte medzi tých 500-tisíc "vyvolených", skôr ako v roku 2019 svoj Model 3 nedostanete.

A vlastne, dokonca aj tí, ktorí si svoj model rezervovali nemajú žiadnu istotu, že im ich automobil značka doručí skôr ako v roku 2019. Na povrch sa navyše vyplavujú skutočnosti, že "predbežní" záujemcovia o trojku vo veľkom začínajú ustupovať od dohody a jednoducho svoje rezervácie rušia - spravilo tak už vyše 63-tisíc ľudí. To sa dalo ostatne čakať, veď ak ste si približne v máji 2016 rezervovali auto, ktoré vám bude doručené reálne až koncom roka 2018 (ak vôbec), chce to pevné nervy a obrovské sympatie k danej značke. Väčšinu "rezervovaných" Modelov 3 totiž uvidia zákazníci až v roku 2018 a pozor, to sa bavíme o USA. Do Európy príde Model 3 údajne najskôr až v roku 2019!

Budúcnosť

Sám Elon Musk si je dobre vedomý, že otázka dodania tak veľkého počtu vozidiel nie je sranda a jednoducho rýchla a kvalitná produkcia je pre automobilku v súčasnosti alfou a omegou. Nielen preto sa nedávno na Twitteri vyjadril, že momentálne si musia prejsť "výrobným peklom" a až potom vyvíjať či riešiť ďalšie varianty Modelu 3. Tie však hlava Tesly potvrdila, čo značí, že časom sa určite dočkáme nových verzií, ktoré by však momentálne "výrobné peklo" len a len komplikovali. Bližšie informácie nemáme, je však jasné, že pokiaľ sa bavíme o výkonnejších variantoch, reč je predovšetkým o modeloch s duálnym motorom. Vrcholný variant má následne dokázať atakovať stovku z pokoja za približne 3 sekundy, no a samozrejme sa dočkáme aj navýšeného dojazdu. Kedy sa tak ale naozaj stane je otázne, nakoľko pri pohľade na momentálny sklz v doručovaní to skôr ako za rok či dva nebude. Navyše, Tesla hovorí o príchode ďalších modelov, keďže portfólio S3X sa má časom rozšíriť údajne o plnohodnotné SUV, pick-up, roadster a čoraz častejšie sa hovorí aj o trucku. Nechajme sa prekvapiť.

