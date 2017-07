19-ročné dievča vyhralo v stieracej lotérii hneď dvakrát za jediný týždeň. Prilepšilo si o 655-tisíc dolárov a plánuje ich investovať do auta

Tisícky Slovákov si každý deň povedia, že skúsia investovať zopár eur do stieraceho žrebu či lotérie, pretože človek nikdy nevie, kedy sa naňho usmeje šťastie. Inak to nebolo ani v prípade Rosy Dominguez z amerického štátu Kalifornia, ktorá bola na návšteve štátu Arizona a po ceste naspäť domov dostala pocit, že teraz nastal čas skúsiť svoje šťastie. Zastavila na čerpacej stanici a okrem benzínu si so sebou zobrala aj zopár stieracích žrebov. Pri jednom 5-dolárovom žrebe jej odrazu do očí vyhŕkli slzy, pretože zistila, že práve vyhrala 555 555 dolárov.

Ako sama hovorí, nevedela, ako na výhru zareagovať, a tak takmer začala plakať od šťastia, ale napokon emócie premohla a bezpečne sa vrátila späť domov, kde sa nemohla dočkať toho, ako sa so skvelými informáciami podelí so svojou rodinou. Sebavedomá a v tej chvíli už aj bohatá tínedžerka rozmýšľala, ako by s financiami mohla naložiť, lenže svoje šťastie chcela vyskúšať ešte raz, a preto sa zastavila na úplne inej čerpacej stanici v Kalifornii, kde si zase nakúpila niekoľko žrebov. Na jednom z 5-dolárových žrebov potom objavila výhru vo výške 100-tisíc dolárov a to už nebola schopná ani jediného slova. Šťastná Rosa si už výhru stihla osobne prebrať v kancelárii California Lottery a plánuje si v prvom rade kúpiť nové auto.