Vzácny nález z konca 19. storočia sa môže zapísať do Guinnessovu knihy rekordov.

Amy Smyth Murphy natrafila počas prechádzky po pláži v Corson's State Inlet v Ocean City na vzácny nález. Na brehu si všimla nezvyčajnú fľašu a okamžite preskúmala jej obsah, píše The Philadelphia Inquirer.

Zdá sa, že fľaša s odkazom vo vnútri pochádza z roku 1876. Ak sa jej vek skutočne potvrdí, mohlo by ísť o najstarší nález svojho druhu, ktorý by sa mohol zapísať aj do Guinnessovej knihy rekordov.

Doposiaľ najstarší odkaz vo fľaši pochádza z 12. júna 1886 z lode Barque Paula a objavili ho v roku 2018.

Vo fľaši sa zachoval odkaz, na ktorom je rukou napísané: „Yacht Neptune off Atlantic City, New Jersey. Aug. 6-76.“ Amy hovorí, že jej trvalo dva dni, kým odkaz rozlúštila. Na fľaši je nadpis tiež Barr & Brother Philadelphia. Podľa odhadov ide o sklársku spoločnosť, ktorá fungovala v rokoch 1870 až 1900.

Vo fľaši okrem toho našla aj vizitku filadelfskej nástrojárskej spoločnosti W.G. & J. Klemm z 19. storočia.