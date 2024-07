Neprofesionálna odpoveď podniku ho šokovala. Majiteľ však tvrdí, že o tom nevedel, a za správu sa ospravedlnil.

Spevák a influencer Dávid Kúdelka, známy pod pseudonymom David Key, odštartoval vlastnú tolkšou s názvom Mow Show. Vo videách, kde si pozýva známe osobnosti, rozoberajú rôzne kontroverzné témy. Jeho posledným hosťom bola nedávno Ema Ferusová alias Pimpinočka.

Influencer sa rozhodol, že si v rámci novej šou nájde sponzorov medzi bratislavskými podnikmi. Medzi nimi oslovil aj známu reštauráciu a bar na Hviezdoslavovom námestí Opera House. Celá konverzácia medzi nimi však nabrala neprofesionálny a vulgárny spád.

„Dobrý deň, mali by ste záujem o sponzoring môjho podcastu/tolkšou, ktorá sa nakrúca v priestoroch Mow Baru v Bratislave? Každý týždeň sa nakrúca jedna epizóda s hosťom. Vieme vám tam vsunúť krátku reklamnú vsuvku. Naše dosahy a reelska dosahujú od 180-tisíc do 300-tisíc videní v priemere. V prípade záujmu by som si rád s vami k tomu sadol, prípadne zavolal. Pekný deň,“ znela prvá Dávidova ponuka.

Vzápätí mu prišla iba trojslovná odpoveď od podniku: „Nerobíme s homosexuálmi.“ Influencer na to reagoval slovami, že jeden z ich zamestnancov bol tiež gay a s tým problém nemali, na čo zástupcovia baru reagovali, že o tom nevedeli.

Konverzácia Dávida s podnikom Opera House na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Zdroj: David Key

Refresher sa preto v tejto veci snažil spojiť s vedením podniku Opera House. To však neodpovedalo na telefonáty ani na správy. Po niekoľkých dňoch sa nám napokon podarilo skontaktovať s majiteľom podniku, no na otázku, kto influencerovi odpísal danú správu, sme odpoveď nedostali.

Majiteľom Opera House je Emir Abazi zo Severného Macedónska, ktorý už 27 rokov žije na Slovensku. Hoci doteraz nie je jasné, kto mladému spevákovi a moderátorovi odpísal, majiteľ sa za správu ospravedlnil. „Ja by som túto správu veľmi rád zmenil, žiaľ, už sa to nedá.“ Tvrdí, že nemá tušenie, kto mohol homofóbnu odpoveď odoslať v mene ich oficiálneho instagramového profilu. Navyše nám prezradil, že podnik bude onedlho natrvalo zatvárať.

Dávid si aj napriek nepríjemnej skúsenosti a odmietnutiu zo strany baru patriacemu rodákovi zo Severného Macedónska nakoniec podľa jeho slov našiel sponzora, ktorým je iný známy nočný klub v centre Bratislavy.