Jej žalúdok nestíhal tráviť obrovské množstvo jedla.

Dvadsaťštyriročná Ázijčanka zomrela počas živého vysielania na sociálnej sieti. Venovala sa formátu mukbang, ktorý spočíva v tom, že autor na videu je a pije, väčšinou vo veľkých množstvách. Na následky prejedania sa zomrela Pan Xiaoting, informuje o tom portál DailyMail.

Livestream na sociálnej sieti trval 10 hodín a influencerka na ňom konzumovala rôzne sladko-slané kombinácie. Na stole nechýbala torta či morské plody. Ako píše portál, hostina mala až 10 kilogramov.

Streamerka trpela obezitou a zomrela na následky prejedania sa. Pitva ukázala, že sa jej žalúdok postupne plnil nestrávenou potravou a následne praskol. Vzhľadom na to, že je formát mukbang videí mimoriadne obľúbený, odborníci tvorcov upozorňujú, aby to s konzumáciou nepreháňali, pretože sa to môže skončiť rovnakým nešťastím.