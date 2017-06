Do muža vrazil autobus a odhodil ho niekoľko metrov. Ten však bez okolkov vstal a pokračoval v ceste do krčmy

Keď cez rušnú cestu v britskom meste Reading prechádzal 53-ročný Simon Smith, spoza zákruty sa nekontrolovateľnou rýchlosťou vyvalil dvojposchodový autobus, ktorého vodič zrejme už dávno stratil vládu nad vozidlom. Autobus to v značnej rýchlosti do Simona napálil a odhodil ho niekoľko metrov dopredu. Našťastie cestu autobusu zvrátila fasáda budovy a Simona po odhodení autobus neprešiel. Aj napriek nebezpečnému preletu vzduchom to však vyzerá, že Simon žiadne vážne zranenia neutrpel. Hneď sa svižne postavil a ráznym krokom vošiel do krčmy, do ktorej mal namierené aj predtým. Tam si preňho prišla sanitka a zistilo sa, že Simon bol len poškrabaný. Aj napriek tomu ho odniesli do nemocnice, odkiaľ sa však opäť išiel na pivo.

