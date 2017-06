V bratislavských lesoch vznikol ďalší domček na strome! V hustom lese môžeš zažiť i nočné dobrodružstvo

Na Slovensku vznikol už druhý domček na strome s možnosťou prenocovania. Spolu s prvým ležia oba rovno v srdci bratislavského lesoparku. Prvý sa nachádza neďaleko lokality Kačín, druhý zasa pri studničke Pod dubmi, neďaleko bývalého sanatória, kúpaliska a Druhého kameňolomu. Od najbližšej väčšej zástavby leží domček až 6,5 kilometra a na okolitých cestách majú autá bez povolenia zakázaný pohyb.

Nový domček je o niečo väčší než ten prvý a mali by sa doňho zmestiť štyri osoby. V blízkosti sú studnička, malá lúka, ohnisko a miesto na piknik. Kým cez deň bude domček dostupný každému, na noc sa bude dať prenajmúť a záujemcovia tak môžu zažiť ideálne nočné dobrodružstvo v lese. Bratislavské lesy síce nie sú práve džungľou, no vidieť v nich diviaka či srnku by rozhodne nemal byť problém. Zľaknúť sa však môžeš napríklad užovky stromovej, najväčšieho slovenského hada (meria až meter a pol). Menšie zvieratá škrtí, ľudí kúše, no v podstate je neškodná. Prvý domček bol otvorený v októbri, druhý otvorí brány 15. júla, hoci už je asi týždeň dostavaný. Aktuálne sa zariaďuje, aby sa mohol stať ďalšou bratislavskou vyhľadávanou atrakciou.