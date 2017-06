Miroslav Šatan sa vracia do slovenského hokeja. Čoskoro sa dočkáme aj zvolenia nového trenéra reprezentácie, pričom sú v hre aj zahraničné mená

Na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2017 nebude žiadny fanúšik, hráč ani člen zväzu spomínať s úsmevom. Nepresvedčivý výkon a boj o záchranu do posledných chvíľ, kedy sme vlastne ani nemali osud vo vlastných rukách, bude v mnohých rezonovať ešte zopár dlhých sezón. Po šampionáte sa na svetlo sveta začali dostávať zaujímavé skutočnosti a dokonca v priamom prenose sme mali možnosť vidieť, ako domáci hokej trpí na osobné vzťahy v realizačnom tíme reprezentácie. Tréner a nový šéf si jednoducho nesadli a nech ich rozhodovanie ovplyvňovalo čokoľvek, ubližovali hlavne hokejovému Slovensku.

Už dlhšie sa však v spojitosti s postom generálneho manažéra skloňuje hlavne meno Miroslava Šatana. Ten je suverénne jedným z najlepších hráčov našej reprezentácie vôbec, a tak snáď o jeho kvalitách nikto nepochybuje. Aj napriek tomu, že Miro zatiaľ žije za veľkou mlákou, bol včera zvolený do funkcie člena Výkonného výboru za oblasť reprezentácií. Jeho jediný protikandidát Bokroš žiadosť stiahol, keďže sám tvrdí, že so Šatanom majú do obrovskej miery na problematiku reprezentácie totožný pohľad.

Post sa uvoľnil po odchode Róberta Švehlu, ktorý sa vzdal členstva vo zväzovej exekutíve ešte minulý mesiac. Zároveň má byť už o pár dní, teda do konca júna známe aj kompletné zloženie realizačných tímov a snáď všetci dúfame, že sa Miroslav Šatan zhostí aj funkcie generálneho manažéra, čo by znamenalo veľkú nádej snáď vo všetkých oblastiach. Podľa vyjadrení šéfa zväzu Martina Kohúta pre sport.aktuality.sk by mal Šatan čoskoro priletieť na Slovensko a o tomto všetkom rokovať.

Mnohých samozrejme zaujíma, kto nahradí na trénerskej stoličke Zdena Cígera, pre ktorého boli posledné majstrovstvá sveta skutočne náročné. Oficiálne by sme sa mali konečného mena dočkať v priebehu júla, no sám Kohút sa už viackrát nechal počuť, že sú v hre aj zahraničné mená, čo sa snáď nestane. Veď všetci vieme, ako fungovala alebo skôr nefungovala reprezentácia pod vedením Glena Hanlona.