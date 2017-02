Budhistický mních prevážal 400-tisíc tabletiek metamfetamínu. Policajti len krútili hlavami, keď v jeho kláštore objavili ďalšie 4 milióny tabletiek

Mjanmarsko je jedným z najväčších ázijských producentov drog a narkotík na svete a podľa najnovších informácií od miestnej polície v tom má čiastočne prsty aj budhistický mních. Informácie z Mjanmarska hovoria o tom, že polícia zastavila podozrivé vozidlo smerujúce z dediny Shwe Baho do mesta Maungdaw a za jeho volantom objavila mnícha, ktorý sa tváril nenápadne, ale nedokázal zakryť viac než 400-tisíc tabletiek metamfetamínu ukrytých na rôznych miestach v aute. Policajti mali podozrenie, že by tento prefíkaný mních mohol skrývať ešte oveľa viac drog, a tak sa s ním vybrali do jeho budhistického kláštora, kde na nich čakalo príjemné prekvapenie. Po jeho prehliadke vyniesli von približne 4,2-milióna metamfetamínových tabletiek a to bude bohato stačiť na to, aby si mních posedel za mrežami niekoľko dlhých rokov.

Ako informoval portál Guardian, mjanmarská polícia v poslednom období zvyšuje množstvo skonfiškovaných metamfetamínových tabletiek, pretože v roku 2015 zabavila 50 miliónov a za minulý rok sa číslo vyšplhalo už na 98 miliónov kusov tabletiek.