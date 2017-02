Vyrezanie tváre z fotky alebo trápenie mozgových závitov. 10 nových aplikácií a hier pre tvoj smartfón

Pestrý výber mobilných aplikácií predstavuje jednu z podstatných súčastí našich smartfónov. Bez neho by to boli iba obyčajné telefóny, ktoré zvládnu akurát tak niekoľko základných úkonov, ako je napríklad realizácia hovorov alebo prijímanie či odosielanie krátkych textových správ. Nejde tu však ani tak o kvantitu ako o kvalitu. Či už teda používate operačný systém Android alebo iOS, v každom prípade je aplikácií viac než dosť, no nie každá za tú inštaláciu i stojí. Náš zoznam však obsahuje nielen kvalitné, ale aj čerstvé kúsky, ktoré okrem iného oživia tvoj inteligentný mobilný telefón. Výber tentokrát pozostáva zo šiestich užitočných aplikácií a štyroch celkom chytľavých hier, kde si trošku prevetráte mozgové závity alebo zajazdíte na nikdy nekončiacej ceste, aby ste nazbierali čo najviac bodov.

Music Edition

Hoci väčšina z nás používa na prehrávanie hudby aplikácie ako Spotify či Deezer, z času na čas sa nájde niekto zo starej školy, kto si svoje empétrojky poctivo kopíruje z jedného fyzického úložiska na druhé. A ak tu niekto taký náhodou aj je, tak by jeho pozornosti nemala ujsť aplikácia Music Edition, ktorá mu to trošku zjednoduší. Hudobný repertoár stačí iba uploadnuť do niektorej známej cloud služby (Dropbox alebo Google Drive) a vďaka jej funkcionalite máme k nemu kedykoľvek prístup, pričom je už len a len na nás, či si hudbu vychutnáme online alebo offline. K dispozícii je okrem iného i prehrávanie na pozadí, takže minimalizácia aplikácie pochopiteľne nepreruší aktuálne spustenú pesničku.

App Store

Piczar

Aplikácia Piczar je v podstate iba obyčajnou databázou pekných pozadí pre mobilné zariadenie. Vyniká pekne spracovaným používateľským prostredím v tmavom Material UI a za zmienku nepochybne stojí aj bohatá ponuka HD obrázkov pod licenciu Creative Commons Zero, čo znamená, že sú za predpokladu splnenia menších drobností voľne šíriteľné. Databáza má byť navyše aktualizovaná každý jeden deň, čo pre používateľa aplikácie logicky znamená čoraz väčší výber.

Google Play Store

Exacto

Vyrezávanie určitých objektov z fotografie nie je v tejto dobe nič prevratné. Zvláda to viacero aplikácií pre osobné počítače, no čo sa týka mobilných telefónov alebo tabletov, tak tam výber nie je ani zďaleka taký pestrý. Jednou z možností je napríklad Exacto, šikovný nástroj, ktorý vám poskytne priestor na detailné vyrezávanie ľudí alebo ich tvárí, respektíve odstraňovanie škaredého pozadia a jeho nahradenie za niečo iné. Aplikácia vyniká intuitívnym rozložením prostredia a tiež pomerne jednoduchým ovládaním.

App Store

Peek Launcher

Pre operačný systém Android existuje slušné množstvo launcherov s vlastným používateľským prostredím a vlastnou funkcionalitou, avšak len máloktorý sa dokáže vyrovnať možnostiam aplikácie Peek Launcher. Tento spúšťač sa totiž môže pochváliť kapacitami umelej inteligencie, ktorá nás používaním spoznáva, aby sa neskôr mohla takmer dokonale prispôsobiť našim potrebám a preferenciám. Ako príklad možno uviesť zobrazovanie ikoniek podľa našej aktuálnej pozície či podľa toho, čo práve so smartfónom robíme. Launcher má minimalistické vizuálne prevedenie, na ktorom si zgustnú aj tí najväčší fajnšmekri.

Google Play Store

Oblique

Oblique je šikovná aplikácia na fotografovanie, kde nájdete ponuku viacerých filtrov so živým náhľadom, ktoré si vďaka nemu viete vyskúšať ešte pred samotným stlačením spúšte. Nejde ale o hocijaké filtre, pretože s nimi vieme dodatočne manipulovať podľa našich predstáv, čo dáva priestor kreatívnym používateľom. Ich interaktívna štruktúra tak zabezpečuje, že môžeme vyhotoviť unikátne dielo.

App Store

Weather Wiz

Vizuálne pekná a tiež presná. Taká je predpoveď počasia prostredníctvom aplikácie Weather Wiz, ktorá svojou kombináciou jednoduchosti, peknej grafiky a bohatých informácií poráža v konkurenčnom súboji väčšinu podobne fungujúcich appiek na kolená. Prednosťou tu tentokrát je možnosť zmeny témy, zopár celkom praktických widgetov, kvalitné animácie, interaktívny radar s počasím alebo nastavenia, kde vieme zmeniť farby určitým častiam používateľského prostredia.

Google Play Store

Cluckles' Adventure

Svet ovládli zlé kreatúry, ktoré uniesli všetky sliepky. Statočný kohút Cluckles sa preto vydáva na dobrodružstvo pozostávajúce z viac ako 100 levelov, aby všetkých zajatcov dostal s našou pomocou na vytúženú slobodu. Spoločnosť mu robí iba jeho meč, no ani ten mu nič negarantuje, pretože sa na ceste ukrýva množstvo dobre zamaskovaných nástrah, pred ktorými nás nezachráni žiadna zbraň. Dôležité tu teda sú aj postrehy hráča či jeho schopnosť pohotovo zareagovať. Hra Cluckles' Adventure sa navyše nesie v pixelovom kabáte, čo jej dáva poslednú dobu celkom obľúbený retro nádych.

Google Play Store I App Store



Highway Traffic Racer Planet

Pokiaľ má niekto slabosť na zábavné a návykové arkádovky, Highway Traffic Racer Planet ho potom zaručene nesklame. V tejto závodnej hre sa však nebudete predbiehať s inými hráčmi o prvé miesto v cieli, ale o čo najlepšie skóre, ktoré získavate jazdou po nekončiacej diaľnici. To tvorí viacero faktorov, kam patrí ako rýchlosť, tak aj dosiahnutá vzdialenosť. Čím sú teda čísla lepšie, tým hráč dostane lepšie bodové hodnotenie. Ak hľadáte niečo kvalitné na odreagovanie, tak ste na správnom mieste.

Google Play Store

Drop Flip Seasons

Pokračovanie úspešnej puzzle hry Drop Flip! prináša každodennú nádielku nových levelov, počas ktorých vás s pomerne veľkou pravdepodobnosťou začne bolieť hlava. Nie však zrazu, ale každou vyššou úrovňou, pretože podmienky, v ktorých musíte dostať malú loptu do vedra, postupom času naberajú na obtiažnosti. Drop Flip Seasons predstavuje jednoducho ovládateľnú mobilnú hru, kde musíte prichádzať na rôzne spôsoby kombinácia toho, čo máte momentálne k dispozícii. Reč tu je o interaktívnych herných objektoch, ktoré vám bránia alebo pomáhajú v dosiahnutí vašej úlohy. Záleží už iba na nás, pretože ich vieme vhodným umiestnením využiť vo svoj prospech.

App Store

Sky Dancer

Hru Sky Dancer by som bez akýchkoľvek problémov označil za jednu z najprepracovanejších skákačiek, aké som za posledné mesiace mohol vidieť. Jej tajomstvo sa skrýva v špičkových vizuálnych efektoch, ktoré vás pri hraní doslova pohltia do deja. Podstata tejto novinky spočíva v zbieraní bodov neustálym behom či výskokmi, pričom občas zoskočíme na nižšie položené miesto a opäť chvíľu pokračujeme v tom, čo sme robili pred tým. Na výber máme celkovo až z 10 rôzne vyzerajúcich postáv, pričom dotykové ovládanie pozostáva z troch možných ťahov - skoku, odbočenia vľavo a odbočenia vpravo.

Google Play Store I App Store