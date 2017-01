Rihanna a Azealia Banks sa na internete nešetria. Druhá menovaná označila Barbadosanku ako závislú na sexe a drogách

Nechceme sa tu púšťať do riešenia akýchkoľvek politických otázok, keďže na to sú iné weby než ten náš, no azda každý vie, čo sa aktuálne deje v Spojených štátoch amerických. Tamojšie komplikácie sa dotkli i mnohých hudobníkov, vrátane Barbadosanky Rihanny a Američanky Azealie Banks. Tie majú na celú situáciu akosi diametrálne odlišné názory, čo vyústilo až do ich konfrontácie na sociálnych sieťach. Všetko to začalo jedným tweetom RiRi, na ktorý Azealia odpovedala dosť radikálne a tvrdo. Ako ale poznáme Rihannu, tá sa rozhodne nenechala zastrašiť a so značnou dávkou sarkazmu reagovala skrz Instagram dvoma trefnými obrázkami, ktoré nájdeš nižšie.

Fotka uverejnená používateľom badgalriri (@badgalriri), Jan 29, 2017 o 9:18 PST

Fotka uverejnená používateľom badgalriri (@badgalriri), Jan 29, 2017 o 10:36 PST

Podobné podpichovanie nenechalo temperamentnú Azealiu chladnou, a tak opäť raz, po nezhodách s Iggy Azalea či T.I.-om, zašla za hranicu normálneho. Na internet sa totiž rozhodla uverejniť telefónne číslo na barbadoskú krásku (volať naňho nemusíš, pravdepodobne už nefunguje) s popisom: "Bombs away." Tento instagramový príspevok síce následne zmazala, no keďže existuje možnosť screenshotu, zachoval sa až dodnes. Rihanna, ktorej telefón vtedy zvonil asi neustále, vytiahla teda rovnaké zbrane a zverejnila číslo na svoju oponentku. K nemu však priložila aj screen správy, v ktorej ju Azealia označuje ako drogovo a sexuálne závislú a do celej veci zaťahuje i meno Beyoncé. Odtiaľto sa príbeh príliš nepohol, avšak to sa môže v najbližších dňoch ľahko zmeniť. Možno sa dočkáme ďalšieho čísla na RiRi, na ktoré tentoraz stihneme zavolať včas. Radšej by sme ale boli, keby sa našli zmysluplné riešenia.

Fotka uverejnená používateľom The Shade Room (@theshaderoom), Jan 29, 2017 o 7:55 PST

Fotka uverejnená používateľom The Shade Room (@theshaderoom), Jan 29, 2017 o 6:36 PST