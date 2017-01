Elon Musk nenecháva nič na náhodu. Elektromobily Tesla budú do pol roka schopné jazdiť bez živého šoféra

Ak náhodou niekto netrpezlivo očakáva technologický zlom, kedy bude inteligentný počítač riadiť osobné vozidlo na štyroch kolesách lepšie ako človek, tak sa podľa všetkého jeho čakanie onedlho skončí. Súčasná verzia autopilota v elektromobiloch od americkej Tesly síce zvládne jednoduchšie trasy, no automobilka trvá na tom, aby bol počas jeho aktivity niekto za volantom a dával na polo-autonómne riadenie pozor. A podobne ako naposledy, aj nadchádzajúca softvérová aktualizácia prinesie opäť o niečo schopnejšie kapacity. Ako schopnejšie? CEO progresívnej automobilky na sociálnej sieti Twitter uviedol, že ďalšia verzia autopilota umožní plnohodnotné autonómne riadenie ich elektromobilov. Otázne tu ale je, kedy nový aktualizačný balíček dorazí do kompatibilných modelov. Podľa slov vizionára Elona Muska, ktorého pomerne často označujú za blázna, to môže trvať od tých troch do šesť mesiacov. Mnohí odborníci na umelú inteligenciu sú však dosť skeptickí, takže nepredpokladajú, že by sa niečo také mohlo stať realitou skôr ako do konca roka 2017.

@tsrandall 3 months maybe, 6 months definitely — Elon Musk (@elonmusk) 24. januára 2017