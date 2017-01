Kovové telo a poriadna výdrž. K smartfónu Lenovo K6 Power teraz dostaneš šikovný smartband úplne zdarma

Lacný, kovový a so slabšou, no stále schopnou výbavou. Aj tak by sa dal v krátkosti definovať počin od Lenova, model K6 Power, ktorého pýcha spočíva v nadštandardne dobrej výdrži batérie na jedno nabitie. A pokiaľ smartfón aj bezdrôtovo prepojíme s inteligentným náramok Fitness Band G02, tak používateľ oboch zariadení nadobudne prístup k informáciám o jeho dennej pohybovej aktivite alebo priebehu spánku. Ten so svojou špecifickou funkcionalitou odbremeňuje a tiež rozširuje kapacity mobilného telefónu, takže značná časť záťaže na jeho batériu prejde na spárovaný smartband. Lenovo Fitness Band G02 teraz navyše e-shop nikita.sk dáva ku K6 Power úplne zdarma.

Technické špecifikácie Lenovo K6 Power tvorí kompaktný 5-palcový IPS LCD displej vo Full HD rozlíšení, low-end čipset Snapdragon 430, dual SIM funkcionalita, 2 GB RAM, 16 GB úložisko, slot pre microSD kartu a až 4 000 mAh batéria, ktorá by mala smartfón udržať pri živote celé dva dni. Hlavný fotoaparát má až 13 megapixelov, pričom predný 8. Na zadnej strane sa okrem iného nachádza i pohotový biometrický snímač na odtlačky prstov. Náramok disponuje malým dotykovým displejom na zobrazovanie upozornení či informácií a v útrobách hneď niekoľkými senzormi, ktoré umožňujú zber dôležitých dát. Ich spracovanie zase zabezpečuje originálna aplikácia pre smartfóny, kde sú k dispozícii prehľadné grafy vrátane tabuľky s prejdenými krokmi iných používateľov Fitness Band G02.

Lenovo K6 Power aj Fitness Band G02 nájdeš v ponuke e-shopu nikita.sk