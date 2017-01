Čínska aplikácia s nevšednými filtrami na úpravu fotiek z vás spraví ázijský ideál krásy

Spomedzi všetkých Snapchat filtrov, úprav na Instagrame či priamo v Messengeri alebo samostatných aplikáciách, ktoré sa špecializujú práve na amatérske až jemne profesionálnejšie úpravy, by ste len ťažko hľadali niečo podobné ako Meitu. Čínska aplikácia na úpravu fotiek s naozaj nezvyčajnými možnosťami, ako urobiť vašu fotku krajšou, začína pomaly, ale isto valcovať internet a najmä v Amerike sa z nej stáva obrovský hit. Od posledného boomu s takzvanými "umeleckými" fotografiami v podobe Prisma appky sa tak dostávame do slušného bizáru, ktorý veríme, že odštartuje svoju vlnu popularity aj na Slovensku.

Pokiaľ by sme brali výsledný efekt so skutočne veľkou rezervou, zistíme, že sa úpravy približujú ženským ideálom na východe a aj keď je aplikácia pravdepodobne určená pre ženy, fotografie mužov nadobúdajú ešte komickejší efekt. Len sa pozrite na niektoré známe osobnosti v galérii nižšie, respektíve ich žensko-ázijské verzie. Konkurent Snapchatu ponúka okrem ázijských karikatúr aj "bežné" filtre, ktoré vám prihodia ružové a inak lesklé odtiene či doslova odstránia akné. Hoci je Meitu na App Store a Google Play už od 2008, až v posledných mesiacoch sa skutočne rozšíril do povedomia a dnes má podľa odhadov hodnotu 4,2 miliárd eur, čo rozhodne nie je málo. Vyskúšajte si Snapchat na steroidoch bezplatne aj vy!

App Store | Google Play

Upozorňujeme, že pri inštalácii najmä na zariadeniach s Androidom dávate aplikácii automatické povolenie na prístup k citlivým dátam, ktoré sú údajne bezpečne odosielané späť do Číny, aby vám následne aplikácia mohla vygenerovať čo najlepšiu cielenú reklamu.