Asteroid s hodnotou 10 000 000 000 000 000 000 amerických dolárov sa stane primárnym cieľom pre NASA na rok 2030

Vesmír je nekonečnou studnicou udalostí, najdivnejších objektov či kurióznych situácií. Jednou z nich je momentálne aj nadchádzajúca misia od NASA, ktorá plánuje vyslať svoju sondu s názvom Psyché k asteroidu s podobným mytologickým názvom - 16 Psyché (objavený ešte v roku 1852). Ide o jeden z desiatich najväčších objektov v asteroidovom pásme medzi Marsom a Jupiterom (tvorí 1% z jeho celkovej hmoty) . Podľa odhadov vedcov sa jeho jadro skladá zo železa a celkovo sa môže jednať o pozostatok protoplanéty, avšak z nejakého dôvodu bol 16 Psyché veľmi dávno odvrhnutý preč a zachytený v spomenutom pásme asteroidov. A práve preto ide o jeden z najtajomnejších a veľmi málo známych objektov našej slnečnej sústavy.

Od Zeme je vzdialený 230 miliónov kilometrov a šírkou presahuje ledva 200 kilometrov. Veľmi pestré je najmä zloženie - nikel, zlato, železo, platina, meď a ďalšie významné kovy. Vďaka ich prítomnosti má 16 Psyché dokonca aj svoju jedinečnú hodnotu vyjadrenú v amerických dolároch. Tú dal dohromady doktor Elkins-Tanton, podľa ktorého má celý objekt hodnotu až neuveriteľných 10 kvadriliónov amerických dolárov. Ak by ho náhodou niečo pritiahlo k Zemi a mali by sme k nemu prístup, svetové ekonomiky by skolabovali. NASA ale nič podobné neplánuje a chce sa zamerať primárne na skúmanie toho, ako vznikali planéty pred miliardami rokov v našich končinách vesmíru.

Misia bude spustená v októbri roku 2023 a hlavnou úlohou sondy Psyché bude skúmanie jadra a taktiež aj potvrdenie, resp. vyvrátenie faktu, že na povrchu alebo pod povrchom sa nachádza voda. V prípade, že by bola objavená, asteroid by sa mohol veľmi ľahko stať zastávkou pre ľudské posádky počas ich cesty na neďaleký Mars. Počas svojej cesty k 16 Psyche by mala sonda urobiť prelet okolo Marsu v roku 2025 a o päť rokov neskôr konečne začať skúmať objekt záujmu.

Na ďalšie detaily si teda budeme musieť ešte počkať niekoľko desiatok rokov.