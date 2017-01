Ako zvládli príchod zimy obyvatelia našich krajín? Pozrite sa s nami na najlepšie outfity z ulíc Slovenskej a Českej republiky

Ani sme sa nenazdali a ďalší rok máme za sebou a ešte predtým, než nás začnete zásobovať svojimi outfitmi v roku 2017, ukážeme si tie najlepšie za nedávno skončený december. Jeden z najkrajších mesiacov v roku sa nám predstavil v plnej svojej kráse a so všetkým, čo k nemu nedomysliteľne patrí. Na niektorých územiach poriadne mrzlo a nechýbala ani snehová nádielka na svahoch.

Od uvedeného faktu sa samozrejme odvíjalo aj to, aké kúsky a ich následné kombinácie sme preferovali pri výjazdoch do ulíc. Aj keď, máme tú výnimky ako napríklad krásnu Vaness, ktorá sa toho nebála a pred objektívom sa mihla len v krátkych nohaviciach a krátkom tope. Pevne veríme, že v zdraví privítala aj už aktuálny rok 2017. Radosť a úsmev na tvárach nám ale vyčarili aj mnohé iné slečny a dámy, ktoré sú už pevnou súčasťou stránky Móda zo slovenských a českých ulíc, respektíve už Móda Refresher. Áno, na mysli máme napríklad vždy pozitívne naladenú Elišku, odvážnu Janku, príťažlivú Lau či Markétku, ktorá nás dostáva do úzkych. Na svoje, čo sa týka inšpirácie, by si tak mali prísť opäť raz len zástupkyne nežnejšieho pohlavia, keďže páni sa nás stále akosi boja, škoda... Určite ich ale náramne poteší pohľad na náš nasledujúci výber plný ženskej krásy a pôvabu.

Ešte predtým sa však ohliadneme za mesiacom november a vyhlásením troch najlepších outfitov podľa vás. Žiadnym veľkým prekvapením nie je, že "medailové" pozície obsadili slečny, ktoré sme menovali už vyššie. 1. miesto si tentokrát odnáša Eliška, pričom v tesnom závese za ňou skončila Janka s Markétkou. Teraz už ale prejdime k nášmu aktuálnemu výberu toho najzaujímavejšieho.

P.S. - Priatelia, nebojte sa a kľudne nám posielajte zábery vašich outfitov na spomínanú stránku, ďakujeme!

Dianka (feelikeunicorn.blogspot.sk & @feelikeunicorn)

Dorotka (dorotakolarova.blogspot.sk & @dorotakolarova)

falošná kožušina: MissGuided, nohavice: Zara, top: New Yorker, topánky: Deichmann, choker: eBay

Eliška (timetofit.com & @timetofit)

kabát: Boohoo, bunda: Zara, nohavice: Bershka, top: Pull & Bear, kabelka: Forever 21, rukavice: H&M, tenisky: adidas Originals

Eliška (eliskachomistek.wixsite.com & @elis_ka)

sako: Second Hand, sukňa: Pepe Jeans by Andy Warhol, top: Guess, nohavice: Zara, topánky: Saint Laurent Paris, kabelka: Gucci, slnečné okuliare: Ray-Ban

Janka (@jankatopanka)

Lau (laurinstyle.com & @lauismyname)

Lucka (@lucia_altro)

Markétka (marketabartova.com & @marketabartova)

faux fur: Second Hand, top: Cheap Monday, nohavice: Bershka, topánky: Pull & Bear, hodinky: JVD

Thuy

Vanesska (vanessasunderjuk.blogspot.sk & @vanesslovesyou)

kožená bunda: Bershka, tričko: Primark, krátke nohavice: Vintage, topánky: botovo.cz

Pokiaľ sa o módne dianie zaujímaš aj trochu bližšie, tak určite nezabudni navštíviť ani našu stránku Restyler Refresher, ktorá ti poskytne vždy len tie najzaujímavejšie a najhorúcejšie informácie z módneho sveta, ďakujeme vám!

Ktorý z outfitov na záberoch vyššie vás zaujal najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky Dianka Dorotka Eliška Eliška (2) Janka Lau Lucka Markétka Thuy Vanesska Dianka 4 hlasy Dorotka 2 hlasy Eliška 1 hlas Eliška (2) 4 hlasy Janka 0 hlasov Lau 2 hlasy Lucka 1 hlas Markétka 6 hlasov Thuy 3 hlasy Vanesska 8 hlasov