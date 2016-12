Veľké psy ako najlepší kamaráti malých detí. Fotograf sa ich puto rozhodol zväčšiť na krásnych záberoch

Little Kids And Their Big Dogs je názov fotoprojektu 58-ročného ostrieľaného fotografa menom Andy Seliverstoff. Jeho primárnym záujmom nie sú iba tradičné prírodné scenérie či reporty zo všemožných kultúrnych, športových a ďalších udalostí, ale veľkú radosť mu robí kombinácia malých detí a veľkých psov, o čom vypovedá už samotný názov projektu. Aby vytvoril kompletnú fotoknihu preplnenú krásnymi a zlatými obrázkami detičiek s niekoľkonásobne väčšími psami, musel stráviť štyri mesiace v ruskom Petrohrade, kde dlhodobo pracoval na vytváraní záberov. Z tisícok zhotovených snímok bolo potrebné vybrať najlepších sto, ktoré následne predá svetu vo vychádzajúcej knihe s rovnomenným názvom projektu, teda Little Kids and Their Big Dogs. Ak by ste mali niekedy záujem si ju kúpiť, objednať je ju možné už teraz na tomto odkaze. A teraz sa poďme pozrieť na samotné výtvory.

Na záver nám nezostáva nič iné ako dodať linky na Andyho web, facebook stránku či bohatý Instagram.